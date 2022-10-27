. Василиса Володина рассказала, когда ожидается усиление боевых действий

Астролог Василиса Володина предсказала грядущие перемены. Нынешняя осень стала особенной для всех из-за ситуации в стране. Да, с 24 февраля все жили в состоянии повышенной тревожности. Но осенью, как известно, тревожность повышается — это время депрессий и апатий, и даже редкое солнышко, как сегодня, за окном, от мрачных мыслей не спасает. К опасным факторам прибавился еще один — мы вступили в коридор затмений, который уже назвали «роковым»: 25 октября произошло солнечное затмение, а 8 ноября — ожидается лунное. Что это значит? Василиса Володина рассказала, что сейчас наступил период глобальных решений. Увы, не стоит ждать мгновенного разрешения всех проблем. Возможно даже усиление военной активности, а вот после него появился шанс договориться.«Это развилка, на которой будут приниматься серьезные решения. После них будет понятно, куда весь процесс движется. Сейчас и позже, весной 2023 года, когда будет очередной коридор затмений, — время принятия стратегических решений. Скажу честно: мир и приостановка военных действий маловероятны. Наоборот, возможно усиление военной активности — это период всплеска, после которого, возможно, станет потише. Было бы хорошо, чтобы за это время наметилась какая-то перспектива: куда идем, кто с кем договаривается и о чем», — рассказала Володина. Астролог призналась, что исполнена не оптимизма — скорее тревоги. Но и надежды. Потому что именно в эти месяцы может определиться «судьбоносная точка», когда станет ясно, к чему движутся события. «Я надеюсь, что что-то прояснится, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события. Впервые с 24 февраля», — заявила Василиса Володина «Parents».