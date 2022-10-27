. Виктория Боня бомжевала в метро
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Виктория Боня бомжевала в метро

Виктория Боня бомжевала в метро
Модель Виктория Боня рассказала, как начиналась ее карьера. Виктория провела детство в городе Краснокаменск Забайкальского края. В юности телеведущая решилась на переезд в Москву. Боня не скрывает, что первые месяцы жизни в столице были для нее очень сложными. «Когда я приехала в Москву, у нас не было интернета, не было вообще таких возможностей, которые есть сегодня. У меня не было папы как у Ксении Собчак, не было денег в кармане. Но я всё равно сделала тот самый важный шаг в своей жизни, который перевернул ее на 180 градусов», — разоткровенничалась Виктория. Модель рассказала о том, как ей приходилось жить в экстремальных условиях. Тем не менее, не пожалела о своем решении. «Было ли мне сложно? Конечно! Я жила в метро целый месяц. Но оно того стоило!» — подчеркнула Боня. Бывшая ведущая шоу «Каникулы в Мексике» уже несколько лет проживает в Монако. Виктория воспитывает 10-летнюю дочь Анджелину, принимает участие в модных съемках и каждый год посещает красную дорожку Каннского кинофестиваля. По мнению Бони, успешными становятся люди, обладающие правильным мышлением.
«Я помню, как просто ночевала в метро. Было нечего есть и носить, у меня не было денег. Ни разу я не позволяла себе опустить руки и находила какие-то пути. Нужно излучать изобилие мыслями. Чтобы впустить деньги в свою жизнь тоже важно понять, почему ты боишься их зарабатывать! Почему боишься впустить их в свою жизнь», — рассказала телеведущая. Виктория высказалась о бывших возлюбленных. Модель ответила на жалобу поклонницы, которую обидел тот факт, что друзья продолжают общаться с ее бывшим мужем. Боня заявила, что не считает расставание поводом для того, чтобы портить отношения с окружающими. «Здесь идет эго. Я не общаюсь, значит вы, друзья, должны поддержать меня. Вы не подумали о ваших друзьях, о том, что им интересно общаться с вашим мужем и это их выбор. И очень здорово, когда им хорошо. Вы думаете, что важно вас поддержать в вашей боли. Это манипуляция. Позвольте друзьям общаться с вашим бывшим мужем. Радуйтесь за них. Как только вы поймете, что им от этого хорошо, то тоже начнете получать удовольствие. И вас, что самое интересное, отпустит», — посоветовала звезда.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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