. Витас рассказал о потасовке с чиновником

Певец Витас рассказал, почему затеял разборки с чиновником. Впервые после громкого инцидента Виталий Грачев, более известный как певец Витас, рассказал о нем. Он сообщил, что ночью 22 октября находился в караоке-клубе Duets с женой и двумя девушками. Там же отдыхал начальник отдела Министерства труда. Султан Джандигов оплатил работу заведения после закрытия, поэтому все они сидели там даже после 6 утра. «В определенный момент этот мужчина попросил девушек из моей компании спеть песню, которую он заказал, — пояснил Витас. — Получив отказ, он сказал: «Я же оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу». Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам. Чуть позже этот же мужчина стал негативно и пренебрежительно отзываться о моей прическе».По словам Грачева, он пытался урегулировать конфликт. Однако ссора уже разгорелась. «Он стал звать на улицу разобраться по-мужски, — сообщил Виталий. — Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик. У меня не было намерения причинить ему вред, я опасался, что он меня ударит. После этого мы с супругой и подругами ушли». Очевидцы драки дали показания, в которых указали, что Джандигов потребовал жену Витаса спеть для него. Светлана отказалась, однако чиновник принялся грубо настаивать. Адвокат Сергей Жорин рассказал, почему произошел конфликт. «Витас заступился за свою жену, — заверил звездный юрист. — В настоящее время уже допрошены свидетели, которые рассказали, как всё было на самом деле. Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник предал огласке этот инцидент. А мы не сомневаемся в том, что именно он слил в СМИ видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего всё началось».