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Витас стал фигурантом дела о нападении на чиновника

Витас стал фигурантом дела о нападении на чиновника
Певец Витас устроил потасовку с чиновником. В минувшие выходные артист напал на сотрудника Минтруда России. Музыкант в ходе потасовки распылил в глаза чиновнику газовый баллончик. Теперь артисту предстоит ответить перед законом за свои действия. Сегодня стало известно, что по факту нападения Витаса на сотрудника Минтруда возбуждено уголовное дело. Расследование будет идти по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Артист находится под подпиской о невыезде, сообщает «РЕН ТВ».
Напомним, исполнитель устроил дебош в караоке-клубе в ночь с субботы на воскресенье 23 октября. 43-летний Витас отдыхал в заведении с друзьями. В какой-то момент ему не понравилось поведение должностного лица, и он спровоцировал конфликт. По сообщениям СМИ, артист матерился и выгонял чиновника из помещения. Несколько лет назад певец уже был в центре скандала — Витаса задержали по статье «Мелкое хулиганство» за то, что он стрелял из охолощенного оружия. Тогда музыканту повезло: его просто оштрафовали на 500 рублей. Чем закончится новый инцидент — покажет время, но точно известно, что чиновник не собирается прощать артиста.
# Шоу-бизнес Витас, певец
По материалам: z-aya

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