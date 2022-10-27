. Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года

Геозависимые люди особенно остро чувствуют любое изменение погоды и перемены в космической «атмосфере». Особенно тяжелым считается время магнитных бурь. Чтобы минимизировать их негативное воздействие на организм, необходимо следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовы к ним.

В какие дни магнитные бури будут в ноябре 2022 года

Ноябрь 2022 будет богат магнитными бурями, из-за которых могут возникать головные боли и ухудшение самочувствия, особенно у чувствительных к таким явлениям людей.





Геомагнитные возмущения будут наблюдаться:

Первая в ноябре магнитная буря продлится 6 дней –с 1 по 6 ноября. В основном, ее сила будет находиться на отметке в 4 балла, но 2 и 5 ноября ее сила достигнет 5 баллов.

Вторая магнитная буря продлится 3 дня – с 10 по 12 ноября. Сначала ее сила составит 5 баллов, но с каждым днем будет понижаться и в конечном итоге составит 3 балла

Третья магнитная буря будет самой слабой и продлится всего 2 дня – 16 и 17 ноября. Ее сила составит 3 балла, поэтому буря маловероятно окажет какое-то влияние даже на самых метеозависимых людей.

Последняя в ноябре – 4 магнитная буря будет самой затяжной. Она продлится ровно неделю (7 дней) с 24 по 30 ноября включительно. Ее сила будет варьироваться от 3 до 4 баллов.

Как помочь себе в период геомагнитных штормов

Магнитная или геомагнитная буря – это нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю. Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у людей.

Особенно подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.

Среди основных симптомов:

упадок сил;

ухудшение настроения;

раздражение;

тошнота;

головная боль;

депрессивное состояние;

нарушение сна;

скачки артериального давления.

ухудшение самочувствия.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические болезни. Многие люди становятся невнимательными, конфликтными и беспокойными.

Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Специалисты советуют заранее подготовиться к геомагнитным возмущениям. К примеру, не переутомляться накануне, быть больше на свежем воздухе – не менее 1 часа в сутки, употреблять легкую пищу – овощи, рыбу, каши, пить больше воды, ограничить прием спиртного, сигарет и кофе.

Следует отложить дела, требующие сосредоточенности и повышенного внимания, в том числе, поездки за рулем.

Нужно хорошо высыпаться, делать легкую утреннюю гимнастику, а вот интенсивные физические нагрузки лучше ограничить.

Не нужно поддаваться стрессам, избегать конфликтных ситуаций.

Лучше ограничить поездки за рулем автомобиля.

Чтобы избежать головной боли, которая чаще всего беспокоит людей во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют в неблагоприятные дни делать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться.