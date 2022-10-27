Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Геозависимые люди особенно остро чувствуют любое изменение погоды и перемены в космической «атмосфере». Особенно тяжелым считается время магнитных бурь. Чтобы минимизировать их негативное воздействие на организм, необходимо следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовы к ним.
В какие дни магнитные бури будут в ноябре 2022 года
Ноябрь 2022 будет богат магнитными бурями, из-за которых могут возникать головные боли и ухудшение самочувствия, особенно у чувствительных к таким явлениям людей.
Геомагнитные возмущения будут наблюдаться:
- Первая в ноябре магнитная буря продлится 6 дней –с 1 по 6 ноября. В основном, ее сила будет находиться на отметке в 4 балла, но 2 и 5 ноября ее сила достигнет 5 баллов.
- Вторая магнитная буря продлится 3 дня – с 10 по 12 ноября. Сначала ее сила составит 5 баллов, но с каждым днем будет понижаться и в конечном итоге составит 3 балла
- Третья магнитная буря будет самой слабой и продлится всего 2 дня – 16 и 17 ноября. Ее сила составит 3 балла, поэтому буря маловероятно окажет какое-то влияние даже на самых метеозависимых людей.
- Последняя в ноябре – 4 магнитная буря будет самой затяжной. Она продлится ровно неделю (7 дней) с 24 по 30 ноября включительно. Ее сила будет варьироваться от 3 до 4 баллов.
Как помочь себе в период геомагнитных штормов
Магнитная или геомагнитная буря – это нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю. Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у людей.
Особенно подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.
Среди основных симптомов:
- упадок сил;
- ухудшение настроения;
- раздражение;
- тошнота;
- головная боль;
- депрессивное состояние;
- нарушение сна;
- скачки артериального давления.
- ухудшение самочувствия.
У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические болезни. Многие люди становятся невнимательными, конфликтными и беспокойными.
Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.
Специалисты советуют заранее подготовиться к геомагнитным возмущениям. К примеру, не переутомляться накануне, быть больше на свежем воздухе – не менее 1 часа в сутки, употреблять легкую пищу – овощи, рыбу, каши, пить больше воды, ограничить прием спиртного, сигарет и кофе.
- Следует отложить дела, требующие сосредоточенности и повышенного внимания, в том числе, поездки за рулем.
- Нужно хорошо высыпаться, делать легкую утреннюю гимнастику, а вот интенсивные физические нагрузки лучше ограничить.
- Не нужно поддаваться стрессам, избегать конфликтных ситуаций.
- Лучше ограничить поездки за рулем автомобиля.
Чтобы избежать головной боли, которая чаще всего беспокоит людей во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют в неблагоприятные дни делать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться.