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Во Франции назвали Зеленского бременем для США

Во Франции назвали Зеленского бременем для СШАФранцузская газета VA: США избавятся от Зеленского при появлении компромисса с Россией

США при случае избавятся от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделала глава французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос (Caroline Galactéros) в колонке для журнала Valeurs Actuelles. Она также назвала украинского лидера бременем для Вашингтона.

По мнению Галактерос, Запад «заигрался в провокации» против России на Украине, и ситуация стала слишком опасной. Она считает, что США пытаются выйти из этого конфликта как можно скорее.

Как подчеркнула эксперт, Зеленский стал бременем даже для американских политиков, настроенных против России. Галактерос допустила, что Вашингтон может пожертвовать украинским лидером, когда появится возможность компромисса с Москвой.

«Он [Зеленский] столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», — написала глава Geopragma. Единственным выходом из конфликта автор статьи считает переговоры между Москвой и Вашингтоном. «[Президента России] Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», — заключила Галактерос.

Также глава Geopragma рассказала, какие последствия для США может повлечь победа России в спецоперации на Украине. По мнению Галактерос, в таком случае Вашингтон рискует потерять контроль над Европой.

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По материалам: lenta.ru

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