. Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ
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Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ

Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТВедущий Comedy Club Воля показал закулисье программы на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ

Популярный российский комик, резидент и ведущий шоу Comedy Club Павел Воля показал закулисье программы на фоне слухов о приостановке производства развлекательных шоу на телеканале ТНТ. Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram.

«Ну что, ждете Comedy?» — обратился комик к подписчикам, стоя за кулисами сцены Comedy Club во время съемок. В ролике резидент шоу показал полный зал зрителей, которые наблюдали за происходящим на сцене. «Сидят такие внимательные, смотрят», — отметил он.

Кроме того, в кадр попали юмористка Марина Кравец и комик Тимур Батрутдинов. «На месте! Работаем!» — подписал видео ведущий шоу.

27 октября в сети распространилась информация о том, что руководство ТНТ решило приостановить производство ряда популярных комедийных шоу из-за отъезда большого количества комиков. Утверждалось, что канал решил сосредоточиться на выпуске сериалов. Позже исполняющая обязанности директора ТНТ Тина Канделаки опровергла данную информацию. «С таких каналов никто не уезжает, дорогие друзья! На такие каналы только возвращаются», — прокомментировала она слухи. Канделаки также сообщила, что телеканал презентует около 60 новых проектов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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