. Вышло техническое сравнение Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5
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Вышло техническое сравнение Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5

Вышло техническое сравнение Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5


Завтра на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC состоится полноценный релиз игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Сегодня в сети появилось техническое сравнение ожидаемого шутера Activision, ниже самые интересные детали из него.

Xbox Series X:



Режим 2160p при 60 FPS с реконструкцией рендеринга



Режим 1440p при 120 FPS с реконструкцией рендеринга

Xbox Series S:



Режим 1440p при 60 FPS с реконструкцией рендеринга



Режим 1080p при ~90 FPS с реконструкцией рендеринга

Playstation 5:



Режим 2160p при 60 FPS с реконструкцией рендеринга



Режим 1440p при ~110 FPS с реконструкцией рендеринга

Некоторые детали из сравнения версий игры:



Все версии для консолей используют рендеринг временной реконструкции в горизонтальном разрешении. Xbox Series X поддерживает более высокое среднее разрешение, чем Playstation 5.



Игра на Xbox Sereis X и Playstation 5 работает с теми же настройками, что и High | Ultra на ПК.



На Xbox Series X немного более высокое качество теней на расстоянии по сравнению с Playstation 5.



Xbox Series S предполагает некоторые компромиссы в окружающей окклюзии, отражениях, дальности прорисовки и прочем.



Режим 120 Гц снижает среднее разрешение, а также качество теней.



Xbox Series X показывает явное преимущество в режиме 120 Гц, сохраняя 120 кадров в секунду почти постоянными, в то время как на Playstation 5 частота падает ниже 105 кадров в секунду, а на Series S производительность редко превышает 90 кадров в секунду.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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