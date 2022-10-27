. Вышло техническое сравнение Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





Завтра на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC состоится полноценный релиз игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Сегодня в сети появилось техническое сравнение ожидаемого шутера Activision, ниже самые интересные детали из него.

Xbox Series X:

Режим 2160p при 60 FPS с реконструкцией рендерингаРежим 1440p при 120 FPS с реконструкцией рендеринга

Xbox Series S:

Режим 1440p при 60 FPS с реконструкцией рендерингаРежим 1080p при ~90 FPS с реконструкцией рендеринга

Playstation 5:

Режим 2160p при 60 FPS с реконструкцией рендерингаРежим 1440p при ~110 FPS с реконструкцией рендеринга

Некоторые детали из сравнения версий игры:

Все версии для консолей используют рендеринг временной реконструкции в горизонтальном разрешении. Xbox Series X поддерживает более высокое среднее разрешение, чем Playstation 5.Игра на Xbox Sereis X и Playstation 5 работает с теми же настройками, что и High | Ultra на ПК.На Xbox Series X немного более высокое качество теней на расстоянии по сравнению с Playstation 5.Xbox Series S предполагает некоторые компромиссы в окружающей окклюзии, отражениях, дальности прорисовки и прочем.Режим 120 Гц снижает среднее разрешение, а также качество теней.Xbox Series X показывает явное преимущество в режиме 120 Гц, сохраняя 120 кадров в секунду почти постоянными, в то время как на Playstation 5 частота падает ниже 105 кадров в секунду, а на Series S производительность редко превышает 90 кадров в секунду.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5.

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