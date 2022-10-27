. Забавный комикс о мелочах, из которых состоит настоящая любовь (16 фото)

Вадим Карасев

Что такое настоящая любовь? Об этом веками задумывались философы, драматурги и поэты. Кто-то считает, что любовь - это свод строжайших правил; другие скажут, что это страдания и самопожертвования; а есть и те, для которых необходимы рыцарские подвиги и битвы с драконами. Также найдутся скептики, для которых любовь является случайной комбинацией химических реакций в организме. А может быть... все намного проще? Художница из Уфы по имени Арина уверена, что в наше время любовь состоит из маленьких бытовых деталей, которые не нуждаются трагедиях и страстях.