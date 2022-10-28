15 оригинальных остановок со всего мира, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие
Остановки для общественного транспорта, как правило, довольно непримечательная часть городской инфраструктуры. Они давно стали чем-то обыденным, на что никто особо не обращает внимания.
Однако дизайнеры некоторых стран решили отойти от этой скучной обыденности. Они спроектировали и построили настоящие оазисы, которые можно считать крутыми арт-объектами, а не просто местами для ожидания транспорта. Одни проекты можно назвать просто красивыми и необычными, другие же могут претендовать ещё и на звание практичных.
Предлагаем вам взглянуть на наиболее интересные автобусные остановки с разных уголков планеты.
Японский Нагасаки полон милых остановок в виде фруктов, овощей и ягод
Установка этих крутых остановок производилась ещё в 1990 году. Ими по-прежнему пользуются жители города.
Современная автобусная остановка в Швеции
Администрация города Умео решила позаботиться о своих жителях и построить остановку, которая позволила бы ожидать автобус с комфортом, несмотря на суровые холода. Внутри расположены специальные мобильные капсулы, позволяющие с комфортом спрятаться от ветра и дождя. О приближающемся автобусе оповестит звуковой сигнал.
Рекордсменом по числу нетипичных остановок является Австрия
Архитекторы из семи стран спроектировали интересные автобусные остановки в маленькой австрийской долине
Крутая остановка в Южной Корее
Крошечная остановка в Дубаи
Остановка-дом «Ventura» от скульптора Дениса Оппенхейма, Калифорния
The Amazing Whale Jaw в Хофддорп, Нидерланды
Автобусная остановка со встроенными весами в Нидерландах
Такой интересный объект был построен местным фитнес-центром. Люди, ожидающие автобус, могли узнать свой вес и при желании воспользоваться услугами зала.
В Америке поставили остановку в виде большого гриля
Этот рай находится в Сингапуре. Здесь есть качели, книжный уголок, порты для зарядки телефонов и панель, показывающая путь следования автобуса.
Причудливая остановка, которая находится в Балтиморе, США
Апгрейд остановки в Лондоне, сделанный IKEA
Футуристическая остановка в Куритибе, Бразилия
Такие необычные остановки можно встретить почти по всему городу. Внутри них получаются крутые фотографии.
Бонус: Бесплатная кофейня из автобусной остановки
Джордж Барратт-Джонс — доброжелательный студент из Нидерландов, который решил открыть кофейню прямо в автобусной остановке и сделать утренние поездки людей более радостными. Джордж подавал бесплатно горячий кофе, чай и домашнее печенье. А для поднятия настроения включал весёлую музыку.
Здесь вы можете посмотреть фото невероятных архитектурных сооружений, которые могут похвастаться инопланетным дизайном.