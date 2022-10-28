. 15 оригинальных остановок со всего мира, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие
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15 оригинальных остановок со всего мира, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие

15 оригинальных остановок со всего мира, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие

Остановки для общественного транспорта, как правило, довольно непримечательная часть городской инфраструктуры. Они давно стали чем-то обыденным, на что никто особо не обращает внимания.

Однако дизайнеры некоторых стран решили отойти от этой скучной обыденности. Они спроектировали и построили настоящие оазисы, которые можно считать крутыми арт-объектами, а не просто местами для ожидания транспорта. Одни проекты можно назвать просто красивыми и необычными, другие же могут претендовать ещё и на звание практичных.

Предлагаем вам взглянуть на наиболее интересные автобусные остановки с разных уголков планеты.

Японский Нагасаки полон милых остановок в виде фруктов, овощей и ягод

Установка этих крутых остановок производилась ещё в 1990 году. Ими по-прежнему пользуются жители города.

Современная автобусная остановка в Швеции

Администрация города Умео решила позаботиться о своих жителях и построить остановку, которая позволила бы ожидать автобус с комфортом, несмотря на суровые холода. Внутри расположены специальные мобильные капсулы, позволяющие с комфортом спрятаться от ветра и дождя. О приближающемся автобусе оповестит звуковой сигнал.

Рекордсменом по числу нетипичных остановок является Австрия

Архитекторы из семи стран спроектировали интересные автобусные остановки в маленькой австрийской долине

Крутая остановка в Южной Корее

Крошечная остановка в Дубаи

Остановка-дом «Ventura» от скульптора Дениса Оппенхейма, Калифорния

The Amazing Whale Jaw в Хофддорп, Нидерланды

Автобусная остановка со встроенными весами в Нидерландах

Такой интересный объект был построен местным фитнес-центром. Люди, ожидающие автобус, могли узнать свой вес и при желании воспользоваться услугами зала.

В Америке поставили остановку в виде большого гриля

Этот рай находится в Сингапуре. Здесь есть качели, книжный уголок, порты для зарядки телефонов и панель, показывающая путь следования автобуса.

Причудливая остановка, которая находится в Балтиморе, США

Апгрейд остановки в Лондоне, сделанный IKEA

Футуристическая остановка в Куритибе, Бразилия

Такие необычные остановки можно встретить почти по всему городу. Внутри них получаются крутые фотографии.

Бонус: Бесплатная кофейня из автобусной остановки

Джордж Барратт-Джонс — доброжелательный студент из Нидерландов, который решил открыть кофейню прямо в автобусной остановке и сделать утренние поездки людей более радостными. Джордж подавал бесплатно горячий кофе, чай и домашнее печенье. А для поднятия настроения включал весёлую музыку.

Здесь вы можете посмотреть фото невероятных архитектурных сооружений, которые могут похвастаться инопланетным дизайном.

# Интересное
По материалам: twizz

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