. 15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки
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15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки

15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки

Упаковка — важная вещь. Она сохраняет товары от загрязнения и повреждения, бережёт при пересылке. Только вот иногда вызывает вопросы, особенно в условиях актуальных экологических проблем. В этом посте мы собрали для вас примеры случаев, когда упаковка казалась людям несоразмерной количеству товаров, а иногда и совсем ненужной.

В огромной упаковке всего 6–8 мармеладных мишек

Получил мою шапку

Ещё одна упаковка, несоразмерная содержимому

Это всё для одного совка

Заказал две лампочки

Одна пришла в этой коробке, а другая — в коробке нормального размера.

Картофель в индивидуальной упаковке

Эта коробка и большое количество плёнки для этой маленькой стеклянной ёмкости

Купил две виниловые пластинки. Одна пришла в тонком конверте, а вторая вот так:

Жаль, что природа не предусмотрела для бананов никакой защиты и приходятся заворачивать их в пластик

Апельсин в индивидуальной упаковке

Моя 100% биоразлагаемая бамбуковая зубная щётка была завернута в пластик

А вот если вы хотите шагнуть на путь экологичной жизни и не облажаться, обязательно загляните в этот пост.

Пластиковая упаковка для фруктов с естественной оболочкой

Коробка с процессором для моего компа

Каждая головка чеснока упакована отдельно

От упаковки к содержимому

А здесь вы можете найти случаи, когда не только упаковка вызывала разочарование, но и покупки целиком.

# Интересное
По материалам: twizz

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