15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки
Сегодня, 14:10
Упаковка — важная вещь. Она сохраняет товары от загрязнения и повреждения, бережёт при пересылке. Только вот иногда вызывает вопросы, особенно в условиях актуальных экологических проблем. В этом посте мы собрали для вас примеры случаев, когда упаковка казалась людям несоразмерной количеству товаров, а иногда и совсем ненужной.
В огромной упаковке всего 6–8 мармеладных мишек
Получил мою шапку
Ещё одна упаковка, несоразмерная содержимому
Это всё для одного совка
Заказал две лампочки
Одна пришла в этой коробке, а другая — в коробке нормального размера.
Картофель в индивидуальной упаковке
Эта коробка и большое количество плёнки для этой маленькой стеклянной ёмкости
Купил две виниловые пластинки. Одна пришла в тонком конверте, а вторая вот так:
Жаль, что природа не предусмотрела для бананов никакой защиты и приходятся заворачивать их в пластик
Апельсин в индивидуальной упаковке
Моя 100% биоразлагаемая бамбуковая зубная щётка была завернута в пластик
А вот если вы хотите шагнуть на путь экологичной жизни и не облажаться, обязательно загляните в этот пост.
Пластиковая упаковка для фруктов с естественной оболочкой
Коробка с процессором для моего компа
Каждая головка чеснока упакована отдельно
От упаковки к содержимому
А здесь вы можете найти случаи, когда не только упаковка вызывала разочарование, но и покупки целиком.
По материалам: twizz