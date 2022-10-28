. 15 случаев, когда мужчины были против появления животных в доме, но что-то явно заставило их передумать
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15 случаев, когда мужчины были против появления животных в доме, но что-то явно заставило их передумать

15 случаев, когда мужчины были против появления животных в доме, но что-то явно заставило их передумать

Завести домашнее животное — серьёзное решение и большая ответственность. Не каждый готов на это согласиться. Очень часто папы, мужья и парни всеми руками и ногами бывают против появления в доме нового жильца. Но самое забавное происходит, если удастся их уговорить. Ведь именно они станут с питомцами лучшими друзьями. Проверено неоднократно!

С неохотой согласился завести собаку после многолетнего давления со стороны жены и детей… Теперь это моя жизнь

«Не приноси эту птицу в дом. Тут ей будут не рады»

Мой парень не хотел оставлять этого котёнка, но сегодня я нашла у него в телефоне с десяток вот таких селфи

Моя мама принесла домой Гаса после того, как недавно скончался их старый кот (которого мой отец тоже не хотел)

Мой отец закатил истерику при встрече с Гасом. Он безостановочно жаловался на Гаса всем, кто готов был его слушать. Он даже неделями отказывался называть Гаса правильным именем. Теперь он сердито его обнимает.

Мой парень: «Хорошо, ты можешь завести собаку, но мне она не нужна, и я не собираюсь о ней заботиться»
Также мой парень:

Отчим не хотел иметь с кошками ничего общего, а теперь вот

«Мы не будем брать кролика»

Мой папа и моя собака

Папа и кошка, которую он не хотел брать домой

Ещё одна добрая история

Взял беременную бездомную в конце прошлого года. Когда котята подросли, я нашёл для них хороших хозяев среди своих друзей. Отец одного друга сказал категорически: «Нет, даже не думай об этом». Котёнка привезли на Рождество, и теперь они неразлучны.

Мой парень с кошкой, которая «доставит только неудобства»

Папа и собака, которую он не хотел

«Никаких домашних животных! И уж точно никаких кошек!»

Пока один из котов не посмотрел на него в приюте.

По этой улыбке всё понятно

Когда-то он не хотел собаку

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда животные нашли друзей, которые на них совсем не похожи.

# Интересное
По материалам: twizz

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