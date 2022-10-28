16 девушек в рамках тренда TikTok показали, что безжалостно отрезать длинные волосы не такая уж плохая идея
Тренды в TikTok не знают границ. Они настолько разнообразны, что каждый может выбрать для себя что-то подходящее и снять заветный развлекательный ролик, который принесёт долгожданную славу каналу. Есть один тренд, заслуживающий особого внимания. В его рамках девушки показывают своё суперпреображение, меняя длинные волосы на короткую стрижку. Умело снятые видео демонстрируют колоссальную разницу в образах. Взгляните на результат тренда и вы. Правда, круто получилось?
Минус сорок сантиметров
Настоящая дива
Многим девушкам, как правило, невероятно страшно срезать свои длинные волосы. А вдруг новая причёска не будет к лицу или банально не понравится? Однако девушки, принимающие участие в этом тренде, явно не робкого десятка.
Избавилась от сорока восьми сантиметров волос
Я обрезала свои волосы, чувствую себя свободной
Минимум усилий, зато какое эффектное преображение
Почему я превратилась из 26-летней женщины в 12-летнего мальчика?
Волосы — отличное поле для экспериментов над своей внешностью. Даже в случае лёгкой неудачи не стоит переживать. Они обязательно отрастут.
Вжух, и ты прекрасна!
Преображение завершено
Красота требует жертв. В этом случае под раздачу попадают волосы
Поход в салон завершился успешно
Сюрприз!
Эта участница тренда решила не только убрать лишнюю длину волос, но и изменить их цвет. Итоговый образ получился ярким и сногсшибательным.
Спустя 22 года я сделала это
Сама не верю
Как лучше?
Причёска плюс макияж, и ты настоящая звезда
Натуральный оттенок ей к лицу
Здесь вы можете посмотреть фото людей, которые приняли свои природные кудряшки, став от этого только счастливее.