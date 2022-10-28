. 16 девушек в рамках тренда TikTok показали, что безжалостно отрезать длинные волосы не такая уж плохая идея

Тренды в TikTok не знают границ. Они настолько разнообразны, что каждый может выбрать для себя что-то подходящее и снять заветный развлекательный ролик, который принесёт долгожданную славу каналу. Есть один тренд, заслуживающий особого внимания. В его рамках девушки показывают своё суперпреображение, меняя длинные волосы на короткую стрижку. Умело снятые видео демонстрируют колоссальную разницу в образах. Взгляните на результат тренда и вы. Правда, круто получилось?

Минус сорок сантиметров

Настоящая дива

Многим девушкам, как правило, невероятно страшно срезать свои длинные волосы. А вдруг новая причёска не будет к лицу или банально не понравится? Однако девушки, принимающие участие в этом тренде, явно не робкого десятка.

Избавилась от сорока восьми сантиметров волос

Я обрезала свои волосы, чувствую себя свободной

Минимум усилий, зато какое эффектное преображение

Почему я превратилась из 26-летней женщины в 12-летнего мальчика?

Волосы — отличное поле для экспериментов над своей внешностью. Даже в случае лёгкой неудачи не стоит переживать. Они обязательно отрастут.

Вжух, и ты прекрасна!

Преображение завершено

Красота требует жертв. В этом случае под раздачу попадают волосы

Поход в салон завершился успешно

Сюрприз!

Эта участница тренда решила не только убрать лишнюю длину волос, но и изменить их цвет. Итоговый образ получился ярким и сногсшибательным.

Спустя 22 года я сделала это

Сама не верю

Как лучше?

Причёска плюс макияж, и ты настоящая звезда

Натуральный оттенок ей к лицу

Здесь вы можете посмотреть фото людей, которые приняли свои природные кудряшки, став от этого только счастливее.