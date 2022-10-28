. 16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией
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16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией

16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией

Любой взрослый — это маленький ребёнок, чьи ручки так и тянутся где-то напакостить. И раскраски с чёрно-белыми картинками — идеальный вариант, где можно это сделать. Все дети любят там помалевать, чувствуя себя великим художником. Но и взрослые не отстают от своей малышни и тоже частенько покушаются на эти весёлые книжечки с картинками. Только вот их подход к разукрашиванию добрых персонажей в корне отличается от детских и безобидных каракуль!

Милый и добрый Олаф не всегда такой душечка, каким мы привыкли его видеть

Две половинки

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?

Этой принцессе точно нет равных!

Я — номер один!

Но он просто ещё не в курсе, что за его спиной стоит серьёзный конкурент под номером два.

Тот, кто знает обо мне всё

Время приключений!

Была Дашей-путешественницей, а стала Дашей-модницей

Джентльменов вызывали?

Серьёзная игра

У моего ребёнка есть раскраски «Улица Сезам». Я называю эту сцену «Последняя битва Эрни».

Капитан уходит последним с тонущего корабля (или не уходит вовсе)

На сегодня бал отменяется

Атмосферное давление никому ещё не шло на пользу

Рапунцель — расхитительница гробниц

Кем только уже не побывали бедные диснеевские принцессы у людей, чей творческий порыв не остановить. Вот здесь, например, художница представила диснеевских худышек с более реалистичными фигурами.

У вас есть какие-то вопросы к этому косолапому? У нас тоже нет

Горбун, что с тобой стало?

И жили они долго и счастливо в своём прекрасном дворце…

А тут можно посмотреть на то, как одна художница настолько мастерски врисовывает людей в реальность, что так и хочется у них спросить: «А ты вообще живой или как?»

# Интересное
По материалам: twizz

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