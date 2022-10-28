. 18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них. Но им это нисколечко не мешает
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18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них. Но им это нисколечко не мешает

18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них. Но им это нисколечко не мешает

Дружба — настоящее богатство, похвастаться которым может далеко не каждый. Ведь наличие друга делает жизнь более яркой и насыщенной. Так здорово иметь возможность побыть рядом с тем, кто искренне принимает тебя таким, какой ты есть. И совершенно не имеет значения, как выглядит твой товарищ.

В мире животных приятельские отношения тоже в почёте. Пушистые любят и умеют дружить, несмотря ни на какие препятствия. Предлагаем вам насладиться умилительными фотографиями, которые наглядно продемонстрируют это.

Под надёжной защитой друга

Неужели мы только что стали лучшими друзьями?

Оленёнок Дотти и её кошка

Пернатая охрана

Лиса Тыковка часто приходит в сад, где проводит весь день со своими друзьями-цыплятами, которые охраняют её каждый раз, когда ей вздумается вздремнуть.

Настоящие друзья

Отдыхают, обсуждая последние новости

У Чарли и Пейдж завязывается крепкая дружба

Этот кот и хаски — неразлучные друзья

Все мы нуждаемся в друге

Пример дружбы морских животных

Супермилые обезьяна и команда утят

Этот обнимательный енот явно не настроен делиться с кем-то ещё своей собакой

Друга нельзя оставлять в беде

Моя собака возит цыплёнка на себе по двору, когда он не может найти других цыплят.

Сладкая парочка

Мы нашли раненого кролика, и наш щенок чихуахуа Клык стал её защитником и лучшим другом.

Детёныш капибары знакомится с очаровательным котёнком

Необычная дружба — сурикат Сури и кот Найс

Эта крутая парочка — наглядное доказательство того, что совершенно разные животные могут ужиться вместе и даже полюбить друг друга. Тут вы можете почитать о друзьях более подробно.

И жили они вдвоём, как кошка с собакой

Здоровяк и малыш

Здесь вы можете посмотреть забавные фотографии, которые докажут, что дети и животные просто созданы друг для друга.

# Интересное
По материалам: twizz

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