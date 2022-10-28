. 18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них. Но им это нисколечко не мешает

Дружба — настоящее богатство, похвастаться которым может далеко не каждый. Ведь наличие друга делает жизнь более яркой и насыщенной. Так здорово иметь возможность побыть рядом с тем, кто искренне принимает тебя таким, какой ты есть. И совершенно не имеет значения, как выглядит твой товарищ.

В мире животных приятельские отношения тоже в почёте. Пушистые любят и умеют дружить, несмотря ни на какие препятствия. Предлагаем вам насладиться умилительными фотографиями, которые наглядно продемонстрируют это.

Под надёжной защитой друга

Неужели мы только что стали лучшими друзьями?

Оленёнок Дотти и её кошка

Пернатая охрана

Лиса Тыковка часто приходит в сад, где проводит весь день со своими друзьями-цыплятами, которые охраняют её каждый раз, когда ей вздумается вздремнуть.

Настоящие друзья

Отдыхают, обсуждая последние новости

У Чарли и Пейдж завязывается крепкая дружба

Этот кот и хаски — неразлучные друзья

Все мы нуждаемся в друге

Пример дружбы морских животных

Супермилые обезьяна и команда утят

Этот обнимательный енот явно не настроен делиться с кем-то ещё своей собакой

Друга нельзя оставлять в беде

Моя собака возит цыплёнка на себе по двору, когда он не может найти других цыплят.

Сладкая парочка

Мы нашли раненого кролика, и наш щенок чихуахуа Клык стал её защитником и лучшим другом.

Детёныш капибары знакомится с очаровательным котёнком

Необычная дружба — сурикат Сури и кот Найс

Эта крутая парочка — наглядное доказательство того, что совершенно разные животные могут ужиться вместе и даже полюбить друг друга. Тут вы можете почитать о друзьях более подробно.

И жили они вдвоём, как кошка с собакой

Здоровяк и малыш

Здесь вы можете посмотреть забавные фотографии, которые докажут, что дети и животные просто созданы друг для друга.