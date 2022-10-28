. 5 признаков, по которым можно вычислить манипулятора
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5 признаков, по которым можно вычислить манипулятора

5 признаков, по которым можно вычислить манипулятора

Манипуляторы — люди, которые пользуются вами, провоцируя вас на действия, которые выгодны для них. Вычислить такого человека вам помогут советы экспертов в области биоэнергетики и психологии.


Манипуляторы могут быть скрытыми, поэтому описанные ниже признаки порой помогают определить таких людей только в те моменты, когда они начинают действовать. Именно поэтому лучшим способом защиты от таких людей выступает укрепление энергетики. Когда ваше биополе сильно, его сложнее пробить.

Психологические признаки манипулятора

Вы чувствуете вину. Вина — один из самых главных признаков того, что вами манипулируют. Если во время общения вы чувствуете, что вам давят на жалость или провоцируют на обострение чувства вины из-за каких-то жизненных ошибок, то скорее всего это указывает на то, что человек пытается управлять вами.

Желание быстро втереться вам в доверие. Если человек с самого начала общения пытается делать вам добро, это хорошо, но если он перегибает палку, слишком навязчиво стараясь угодить во всем, это можно расценивать как попытку втереться в доверие. Скорее всего, перед вами типичный манипулятор, которому очень хочется, чтобы ему доверяли. Обращайте в таком случае внимание на истории этого человека о себе. Токсичные люди могут рассказывать истории из жизни о том, какие они хорошие, смелые, добрые.

Провокации. Манипуляторы часто желают вывести свою жертву из равновесия, поскольку в таком состоянии человек не может контролировать себя, свои действия и свои мысли. Когда жертва лишена концентрации, ей можно внушить практически все, что угодно. Если вас провоцируют на негатив без особой на то причины, будьте предельно осторожны с этим человеком.


Энергетические признаки манипулятора

Вы чувствуете усталость. Манипуляторов на языке биоэнергетики называют вампирами, потому что они высасывают из нас силы. Если после общения с человеком вы чувствуете недостаток энергии и сил, усталость, апатию и внутреннюю пустоту, то нет сомнения в том, что перед вами манипулятор. Не спешите делать вывод только по одной встрече.

У вас дурное предчувствие. Даже если у вас слабо развита интуиция, плохие люди всегда чувствуются за версту. Если во время общения у вас какая-то тревога и есть необоснованный страх, то можете быть уверены, что вы либо абсолютно несовместимы, либо человек агрессивен и очень опасен.

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По материалам: dailyhoro.ru

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