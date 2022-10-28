. Алину Загитову ограничили в шоу «Ледниковый период»

Фигуристка Алина Загитова будет реже появляться в эфирах Первого канала. Спортсменка теперь будет реже появляться на съемках шоу «Ледниковый период». Об этом журналистам рассказал Илья Авербух, который ввёл ротацию ведущих на проекте. Это решение он принял после того, как работу в шоу получила Анна Щербакова. Продюсер объяснил, что две фигуристки не будут работать в кадре вместе. У них будет сменный график, чтобы на съемочной площадке не было лишней суеты. «Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой», — поделился новостью Авербух с «КП».Он уточнил, что пришел к этому решению, исходя из логичных соображений. Когда соревновались две команды, то можно было технически оправдать наличие двух интервьюеров. Но сейчас наиболее актуальным является вариант с раздельным участием Загитовой и Щербаковой. В то же время ходят слухи, что эфирное время Алины урезали из-за её проблем с постановкой речи. Хотя она работает над тем, чтобы научиться грамотно формулировать мысли, она всё еще чувствует себя неуверенно перед камерой. За это, кстати, Загитову часто критикует Дмитрий Губерниев. Мастер красноречия готов оказать фигуристке помощь, став её наставником. Напомним, что на этой неделе на съемках проекта разгорелся скандал из-за внезапного ухода Дани Милохина. Блогер бросил тренировки и отказался от дальнейшего участия в шоу. Сейчас продюсеры «Ледникового периода» заняты поиском нового партнера для брошенной Милохиным Евгении Медведевой.