. Аллу Пугачеву не простят, уверена жена Петросяна

Певица Алла Пугачева со скандалом сбежала из России. Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась своим мнением о Примадонне. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не стали следовать примеру знаменитостей, которые покинули Россию в сложное время. Более того, супруги раскритиковали артистов, которые не поддержали родную страну. Досталось от молодой жены юмориста даже Алле Пугачевой. По мнению Татьяны, россияне не простят сбежавшую в Израиль Примадонну после ее язвительных высказываний. «Даже если Алла Борисовна пересмотрит свои политические взгляды, то сомневаюсь, что россияне забудут ее высказывания. Русские долго терпят, но никогда не забывают. Почитайте сообщения, оставленные Аллой Борисовной на своей страничке», — написала Брухунова в соцсети.Спорить с теми, кто поддержал артистку, Татьяна не стала. «Я никому не навязываю свое мнение. Моя страница мое — мнение», — лаконично высказалась она. Напомним, Пугачева провела в Израиле полгода, после чего вернулась в Россию. Правда, уладив вопросы с недвижимостью и забрав документы детей из школы, звезда снова улетела за границу. Всех, кто ее раскритиковал, она назвала «холопами и рабами».