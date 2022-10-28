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Анна Банщикова раскрыла секрет своей фамилии

Анна Банщикова раскрыла секрет своей фамилии
Актриса Анна Банщикова носит совсем другую фамилию. Сериал «Ищейка» оказался настолько популярным и востребованным у публики, что за первым сезоном последовал второй, затем третий и четвертый, и так далее… Менялись сюжетные линии, некоторые персонажи, и только одно оставалось неизменным. Главная героиня, полковник Александра Кушнир, у которой жизнь бьет ключом — и личная, и профессиональная. Эту роль блестяще исполнила Анна Банщикова. В одном из сезонов появилась дочка актрисы Маша, которая сыграла… сына Александры Кушнир. В свое время так предложил режиссер Дмитрий Брусникин — он счел это интересным ходом. И вот благодаря участию Маши в съемочном процессе (в титрах она проходит как Мария Банщикова) выяснился интересный факт. Оказывается, по документам фамилия ее мамы и любимой зрителями актрисы вовсе не Банщикова!
«Если собрать все наши фамилии из паспортов, то можно запутаться. Я в документах до сих пор Леонидова (первым мужем артистки был популярный музыкант, один из основателей группы «Секрет» Максим Леонидов. – Прим. Ред.), и было бы странно, если бы нас с Машкой в титрах писали под разными фамилиями. А так всем понятно, что она моя дочь, к тому же дедушке моему приятно, что она тоже Банщикова, как бабушка Полина Борисовна (заслуженная артистка РФ. – Прим. Ред.)», — рассказала Анна в интервью «Антенне». Напомним, Анна с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым. Они воспитывают троих детей – Михаила, Александру и Марию Шахановых. Как выяснилось, актриса после первого брака фамилию менять больше не стала, а псевдоним взяла бабушкин.
# Шоу-бизнес Банщикова Анна
По материалам: z-aya

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