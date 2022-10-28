. Анна Семенович потеряла контракты, сломала машину и переболела коронавирус
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Анна Семенович потеряла контракты, сломала машину и переболела коронавирус

Анна Семенович потеряла контракты, сломала машину и переболела коронавирус
Певица Анна Семенович пожаловалась на свои бесконечные проблемы.   Бывшая солистка группы «Блестящие» напомнила, что на этой неделе начался так называемый «коридор затмений». Астрологи говорят, что это явление может негативно повлиять на жизни людей. Якобы у кого-то могут начаться проблемы со сном, а кто-то столкнется с трудностями на работе. Анна считает, что ко всему нужно относиться с принятием и спокойствием. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» призналась, что сама недавно пережила тревожный период. «Я это испробовала на себе. Буквально за последний месяц я потеряла два крупных рекламных контракта, у меня слетело много крутых концертов и сломалась в машине коробка передач, ремонт которой стоит очень серьезных денег», — разоткровенничалась артистка.
Бывшая фигуристка сообщила, что вдобавок ко всему переболела коронавирусом. Поп-звезда убеждена, что проблемы со здоровьем вызвали у нее тревожное состояние, а стресс спровоцировал череду жизненных неудач. «Когда я узнала о том, что у меня сломалась коробка передач и мне выставили огромный чек, я решила поменять своё мышление. Принять это и поблагодарить Вселенную за то, что, как говорится, «взяли деньгами», а не моим здоровьем или здоровьем близких мне людей», — высказалась Семенович. Анна уверена, что жизненные неудачи нужно принимать спокойно. Артистка отметила, что, как только она приняла все произошедшие события, в ее жизни случилось кое-что замечательное. «Вы не поверите, что произошло! Произошёл сюрприз, о котором я вам расскажу позже! Это событие меня просто поразило, и это ещё раз подтверждает теорию гениальных философов, психологов и эзотериков, о том, что наше состояние влияет на нашу жизнь!» — заявила исполнительница хита «Бумеранг».
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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