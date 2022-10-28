. Артур Смольянинов будет серьезно наказан за свои слова
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Артур Смольянинов будет серьезно наказан за свои слова

Артур Смольянинов будет серьезно наказан за свои слова
Актер Артур Смольянинов заплатит за свой демарш.   Артист нелестно отреагировал на последние события, происходящие в мире и открыто заявил о своей политической позиции. Но теперь ему придется заплатить за это. Стало известно, что Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. На звезду фильма «9 рота» составили административный протокол 18 октября — информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда. 39-летний актер ранее рассказывал, что покинул Россию и находится в Норвегии. Он также получил приглашение поработать в Соединенных штатах Америки, куда отправится вскоре. Долго ли Смольянинов пробудет за границей, пока не сообщается — ранее артист говорил, что путешествие продлится полтора месяца.
Пока что Артур никак не отреагировал на штраф — также никто не может сказать, будет ли он выплачивать компенсацию или нет. Ранее артист признался, что у него не вызвало никаких эмоций информация про административный протокол. Сейчас его волнуют гораздо более существенные вопросы, которые требуют немедленного решения.  В России у него осталась бывшая жена, актриса Дарья Мельникова, а также двое сыновей, по которым он сильно скучает. Интересно, что в расставании с супругой стало известно только в 2021 году, хотя по факту они развелись раньше. В одном из интервью звезда «Папиных дочек» рассказала, что их отношения завершились спокойно и без скандалов. Они не стали делить имущество и публично заявлять о том, что их любовь прошла.
# Шоу-бизнес Смольянинов Артур
По материалам: z-aya

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