. Банк России ведет работу по поиску альтернативы карте «Мир»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Банк России ведет работу по поиску альтернативы карте «Мир»

Банк России ведет работу по поиску альтернативы карте «Мир»

Банк России ведет работу с партнерами по поиску альтернативы карте «Мир», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, но не стала уточнять детали, передает ТАСС.

Речь идет о поиске альтернативных с зарубежными партнерами, работа по-разному строится с каждой стороной, пояснила глава Банка России. «Мы пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, по делам, можно было пользоваться современными методами оплаты», — цитирует агентство Набиуллину.

Карта «Мир» Национальной системы платежных карт столкнулась с существенным давлением со стороны США, где заявили о намерении вводить санкции за сотрудничество с российской системой. В результате многие банки в Турции, Киргизии и Узбекистане отказались принимать карты «Мир».

В настоящий момент альтернативу российской карте Москва обсуждает с Анкарой: сообщалось, что стороны продвинулись в этом вопросе. Еще один трек — создание единой платежной системы на уровне стран БРИКС, о перспективах которой рассказывал заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин. 

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Deathloop на Xbox Series X | S исправили проблему с работой Quick Resume
В Deathloop на Xbox Series X | S исправили проблему с работой Quick
Генри Кавилл рассказал о зависимости
Генри Кавилл рассказал о зависимости
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в агитбригады
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в
Если «посадили» пятно: как эффективно отстирать трудновыводимые загрязнения
Если «посадили» пятно: как эффективно отстирать трудновыводимые
Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного оказалось фейком
Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного
Игроки в Call of Duty: Modern Warfare II на Playstation получили неожиданную эксклюзивную функцию
Игроки в Call of Duty: Modern Warfare II на Playstation получили
Ксения Собчак может стать обвиняемой, считает депутат
Ксения Собчак может стать обвиняемой, считает депутат
Екатерина Андреева страдает манией, уверен модный критик
Екатерина Андреева страдает манией, уверен модный критик
Константин Богомолов положил глаз на молодую актрису
Константин Богомолов положил глаз на молодую актрису
Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоции и устроила истерику
Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоции и устроила истерику
Евгения Медведева рассказал о своей личной жизни
Евгения Медведева рассказал о своей личной жизни

Топ на сегодня

Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Еще по теме

ЦБ закрепит в законе срок, когда магазины начнут принимать карты "Мир"
ЦБ не будет менять номинальный ряд банкнот
«Душанбе Сити Банк» прекратил обслуживание карт «Мир» в Таджикистане
ЦБ РФ предложил перечислять зарплаты бюджетникам на карты «Мир»