. Банк России ведет работу по поиску альтернативы карте «Мир»

Банк России ведет работу с партнерами по поиску альтернативы карте «Мир», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, но не стала уточнять детали, передает ТАСС.

Речь идет о поиске альтернативных с зарубежными партнерами, работа по-разному строится с каждой стороной, пояснила глава Банка России. «Мы пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, по делам, можно было пользоваться современными методами оплаты», — цитирует агентство Набиуллину.

Карта «Мир» Национальной системы платежных карт столкнулась с существенным давлением со стороны США, где заявили о намерении вводить санкции за сотрудничество с российской системой. В результате многие банки в Турции, Киргизии и Узбекистане отказались принимать карты «Мир».

В настоящий момент альтернативу российской карте Москва обсуждает с Анкарой: сообщалось, что стороны продвинулись в этом вопросе. Еще один трек — создание единой платежной системы на уровне стран БРИКС, о перспективах которой рассказывал заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин.