. Беспилотные грузовики поедут из Москвы в Петербург

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» начнет действовать на трассе М-11 «Нева». Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 28 октября.

Введение ЭПР позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, в первую очередь — эксплуатацию высокоавтоматизированных, то есть беспилотных, транспортных средств и инфраструктуры для них.

Использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования не только позволит повысить безопасность движения, оно будет способствовать созданию новых видов коммерческой деятельности, сократит издержки на оплату труда водителей на 30 процентов до 2025 года, на топливо — на 28 процентов, отметили в пресс-службе Минтранса. В ЭПР, как предполагается, будут участвовать шесть компаний транспортно-логистической отрасли.

Кабмин ставит задачу — к 2030 году сделать беспилотными 19,5 тысячи километров российских дорог общего пользования. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках эксперимента на трассе М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров и норм регулирования создания, сертификации и эксплуатации беспилотных авто и дорожной инфраструктуры.



