. Без потерь и неприятностей: как прожить период ретроградного Марса с 30 октября 2022 года по 12 января 2023 года

30 октября 2022 года начинается сложный астрологический период, который может отразиться не только на жизни каждого из нас, но и всей нашей цивилизации. Это время ретроградного Марса — самой воинственной планеты, способной оказать мощное влияние на происходящие на Земле процессы. Оно продлится до 12 января 2023 года и нам всем придется приложить немало усилий, чтобы прожить этот опасный период без потерь.

Что представляет собой ретроградный Марс

Явление ретроградности не имеет никакого астрономического значения, поскольку это всего лишь оптическая иллюзия. Но, с точки зрения астрологии, это явление способно оказывать серьезное воздействие на людей и на все земные процессы.

Ретроградность — обратное движение планет по своей орбите, которое мы можем наблюдать с Земли





Марс — самая воинственная планета, отвечающая за уровень энергии у людей, их эмоциональность, вспыльчивость и агрессивность. Его ретроградное движение способно вызывать серьезные катаклизмы в социуме, хаос и путаницу во многих земных процессах.

Люди в этот период становятся более эмоциональными и вместе с тем немотивированными. Они стараются предпринимать какие-то активные действия, которые часто оказываются безуспешными и приводят к еще большим проблемам.

Что такое стационарный Марс

Ретроградность Марса происходит каждые 26 месяцев, и длится около двух с половиной месяцев. Этот период считается весьма опасным и требует от людей повышенного внимания и контроля над своими эмоциями. Но в движении Марса существует еще один не менее опасный период.





Перед тем, как Марс начинает свое ретроградное движение, он замедляется и с земли может выглядеть буквально неподвижным. Это время называется периодом стационарного Марса. Длится он всего несколько дней, но оказывает сильное воздействие на все живое на Земле.

В 2022 году период стационарного Марса наступит 26 октября, за четыре дня до начала его ретроградного движения. В это время нужно быть особенно внимательными ко всем происходящим вокруг событиям и стараться держать под контролем свои эмоции. Лучше отказаться от участия в активных социальных процессах и конфликтных ситуациях, поскольку велика вероятность травматизма.

Что нужно делать в период ретроградного Марса

На период ретроградного Марса каждому человеку следует заранее настроиться. Он не будет таким опасным и непредсказуемым, если заранее дать себе установку на привлечение позитивной энергии, созидательные процессы, перемены к лучшему.





Период ретроградного Марса — это не только время катаклизмов, но и трансформации, усовершенствования своих внутренних качеств. Это подходящее время для того, чтобы полностью изменить себя к лучшему.

На протяжении всего периода ретроградного Марса важно контролировать свою энергию, превращая ее в созидательную и конструктивную. Очень полезно в эти дни заниматься спортом, ходить в походы, читать, медитировать, заниматься творчеством.

От чего следует отказаться в период ретроградного Марса

Это время трансформации, поэтому важно контролировать свои мысли, поступки и эмоции, чтобы они не начали меняться в худшую сторону. Старайтесь все делать обдуманно, не спешите, не суетитесь, не принимайте спонтанные решения. Вообще, все важные решения по возможности следует отложить на потом.





Старайтесь не вступать в споры, ничего никому не доказывать, избегать конфликтных ситуаций в семье, на работе, в обществе. Любая необдуманная фраза в этот период может спровоцировать серьезный конфликт и стать причиной разрыва отношений с далеко идущими последствиями.

Период ретроградного Марса — это время утечки энергии, поэтому следует ее расходовать продуманно и экономно. Не стоит браться за серьезные дела или начинать новые проекты — многое окажется некачественно сделанным и потребует переделки.