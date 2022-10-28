. Безверхова не может уйти с Дом-2 из-за мамы и сына

Вадим Карасев

И снова Клавдия Безверхова всерьёз задумывается о том, чтобы оставить Дом-2. Связано это с тем, что за воротами она нашла себе очередного богатого поклонника. Сама Клава активно хвастается дорогими подарками, а Наталья Безверхова тем временем не перестаёт восхищаться своим новым обликом. Она решилась сделать уколы красоты и обратилась за помощью к стилистам, чтобы привести себя в порядок. Более того, женщина рада, что её внуку Роберту совсем скоро привезут на проект друга — малыша Марии Писаренко.Самой Клавдии Безверховой, судя по всему, в пределах периметра грустно и одиноко. Конечно, она могла бы оставить проект и за воротами заработать значительно больше, однако вынуждена оставаться на Дом-2 из-за мамы и сына. Интересно, сколько ещё Клава продержится среди участников телешоу? Всё же, беременность и роды она уже проходила, а липовые отношения, только чтобы задержаться на проекте, не вряд ли интересуют. Что думаете?