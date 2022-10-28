. Более 600 казаков стали добровольцами в ДНР и Херсоне
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Более 600 казаков стали добровольцами в ДНР и Херсоне

Более 600 казаков стали добровольцами в ДНР и Херсоне

В условиях перегруппировки и укрепления позиций союзных сил ВС РФ и Народной милиции ДНР более 600 добровольцев казачьих отрядов успешно выполняют боевые задачи на Донецком и Херсонском направлениях.

Личный состав добровольческих казачьих отрядов "Кубань" (БАРС-11) и "Ермак" (БАРС-15) пополнили казаки Кубанского, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ, пройдя обучение и боевое слаживание на полигонах страны.


"Мы пришли защищать свои территории и свой народ. Будем воевать по-казачьи, крепко! У Америки и ее прихвостней пропадет желание играть с Россией – обещаем! Гитлера загнали в бункер – и этим обломится! Родину не отдадим!", – говорят казаки Кубани.

Помимо 10 тысяч человек личного состава казачьих добровольческих отрядов, более 3 тысяч казаков принимают участие в СВО в рамках частичной мобилизации.

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По материалам: uposters.ru

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