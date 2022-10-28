. Больной раком крови Олег Тиньков навестил своего донора, встав перед ней на колени

54-летнему банкиру Олегу Тинькову с диагнозом лейкемия сделали пересадку костного мозга. На днях он пришел в гости к женщине-донору, которая спасла ему жизнь . В июле 2020 года Тинькову сделали пересадку костного мозга. Непростая операция значительно увеличивает шансы на выздоровление онкобольных. Предприниматель решился на нее, после того как три курса химиотерапии не принесли нужного эффекта и в организме осталось несколько клеток лейкемии. Кроме того, во время лечения в немецкой клинике Олегу пришлось пережить и кучу побочек: сепсис, ковид и пр. Миллиардер нашел донора в Германии. Женщина, спасшая ему жизнь, живет во Франкфурте. Бизнесмен ранее говорил с ней по телефону, а на днях, наконец, произошла их встреча.Тиньков пришел к ней домой, сказал, что рад знакомству с ней. А потом встал перед спасительницей на колени со словами: «Спасибо огромное». Известный предприниматель не смог сдержать слез и тепло обнял Сандру.Олег в июле получил молекулярный тест, который показал, что у него полная ремиссия. В августе Тиньков проходил реабилитацию в Швейцарии. И как только пришел в норму, побывал в гостях у Сандры, благодаря которой избежал печальной участи. «Долгожданная встреча с донором Сандрой. Было очень эмоционально, это, вероятно, так круто сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы... усвоили все исторические уроки, и теперь, пожалуй, самые человечные в Европе. Сегодня у меня как раз три года с момента диагноза, и когда я впервые услышал это гадкое и страшное слово «лейкемия», — прокомментировал 54-летний предприниматель.