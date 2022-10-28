. Бывший главред «Газеты.Ru» погибла в Крыму

Вадим Карасев

Глава подразделения «России сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в Крыму

Руководитель подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывший главный редактор интернет-издания «Газета.Ru» Светлана Бабаева погибла в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Бабаева погибла в пятницу, 28 октября, в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что погибшая была «профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией». «Теплейший человек, остро болевший за Россию. (...) Ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать», — сказал он.

Бабаева родилась в 1972 году в Москве, окончила юридический факультет МГУ. Работала в газете «Московские новости», затем в газете «Известия». С 2004-го по 2006 год она руководила представительством РИА Новости в Великобритании. После этого журналистка работала заместителем главреда в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».

В 2008-2012 годах Бабаева занимала должность шеф-редактора корреспондентского пункта РИА Новости в США. После этого она год была замруководителя объединенной редакции «Московские новости». Журналистка работала в президентском и правительственном пулах, освещала российскую экономику, а также внутреннюю и внешнюю политику страны.

С 2013-го по 2016 год Бабаева была главным редактором интернет-издания «Газета.Ru». С декабря 2016 года была советником «России сегодня», а с августа 2019 года — главой регионального подразделения медиагруппы в Симферополе.