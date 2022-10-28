. Что означают народные приметы, связанные с рыжим котом

Наши предки с давних времен считали кошку оберегом, который способен привлекать в дом успех. Особенно это проявляется, когда пушистый комочек сам появился в доме или приблудился с улицы. Считается хорошей приметой найти рыжего котенка.

К чему найти рыжего котенка: народные приметы наших предков

Ярко-огненный окрас среди котов не считается редкостью. А вот если речь идет исключительно о рыжем цвете, то их встретить не так уж легко. Ученые утверждают, что такой окрас свойственен больше котам, нежели кошкам. Так что если вы вдруг увидели бездомного рыжего котенка, то от него лучше не отворачиваться.

Защита от болезней

Мало кто знает, но рыжие котики являются хорошими лекарями. В основном они помогают людям избавиться от их зависимостей. Если человек страдает от алкогольной или наркозависимости, то без помощи рыжего пушистого красавца не обойтись.





Согласно народным приметам, найти рыжего котенка, — это к большой удаче в семье. Также не стоит прогонять пушистого питомца от ребенка. Если он лежит рядом, то прогоняет от малыша кошмары и обеспечивает ему приятный сон. Следует отметить, что рыжие коты хорошо воздействуют на нервную систему людей. Помимо этого, они хорошие доноры, так как за счет своих сил подпитывают хозяина и лечат его от хронических недугов.

К везению, счастью и богатству

Огненный цвет считается магическим и привлекает финансовый успех. Следовательно, если в ваш дом приблудился рыжий комочек, то это к достатку. К тому же питомец помогает своим хозяевам быть более рассудительными и уберегает их от лишних трат.

Согласно народной примете, найти рыжего котенка, — это к карьерному росту, покорению новых высот, которые положительным образом скажутся на доходе. В давние времена наши предки дарили рыжих котов новобрачным. Считалось, что “талисман” золотого цвета способен защитить новоиспеченную семью от порчи и завистников.

Рыжий котенок, найденный на пороге дома или на улице





Еще одна народная примета гласит, что если гуляя по улице человек встречает несколько рыжих котов, то это к везению и полосе удач. Можете быть уверены, все проблемы, которые вам не давали покоя, останутся в прошлом.

Если пушистый мурлыкающий комочек появится на пороге дома или квартиры, то это предупреждение о том, что над человеком сгустились тучи. Однако не стоит беспокоиться, ведь Судьба решила вам помочь и подарила рыжий “талисман”. Избежать опасности можно, приютив котенка, а вот если вы от него откажетесь, то навлечете на себя беду.

Встречаются ситуации, в которых приблудившийся котик и вовсе отказывается входить в новый для себя дом. Ни в коем случае не стоит помогать ему войти насильно. Можете покормить котика. Если он поест и при этом будет отвечать на ласку, то человека в скором времени ждет приятный сюрприз.