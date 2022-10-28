. Даня Милохин платил сумасшедшие деньги за съемную квартиру, которую убил

Певец Даня Милохин признался, сколько выкладывал денег за трешку в Москве. Грязная посуда, разбросанные вещи, странные пятна на постельном белье — в таких условиях жил блогер Даня Милохин в Москве со своим другом Некоглаем. Милохин рассказал в беседе с журналистами, в какую сумму ему обходилась столичная трешка. Сегодня Даня может позволить себе арендовать любую недвижимость, вот только покупать свое жилье он не торопится, так как считает этот процесс слишком изматывающим. Более того, Милохин не хочет быть привязанным к одному месту. В его планах — путешествия и веселье.«Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жилье, но когда Аня Покров (блогерша, подруга Дани, — прим. ред.) купила квартиру, я передумал приобретать недвижимость», цитирует Даню Милохина «Pro-Новости». Комик Гурам Амарян как-то наведался к Милохину и Некоглаю в гости и был шокирован беспорядком в элитном жилье. «По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой попу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?» — сетовал юморист.