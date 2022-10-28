. День 28 октября в истории

День создания армейской авиации России.

28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья. Эту дату принято считать днём рождения армейской авиации как отдельного рода войск. Первоначально она называлась вспомогательной, поскольку в её задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, разведка и поддержание устойчивой связи на поле боя. Со временем вертолёты превратились в самостоятельное средство огневой поддержки войск с воздуха.

Сегодня армейская авиация России — одна из самых сильных в мире. В её авиапарке несколько тысяч вертолетов, многие из которых не имеют аналогов во всем мире.

Международный день анимации.

Праздник был учреждён в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино.

Сто тридцать лет назад, 28 октября 1892 года, французский художник и изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал в парижском Музее Гривен первые мультипликационные фильмы или как они тогда назвались «светящиеся пантомимы». Рейно сам рисовал, раскрашивал и монтировал свои фильмы, нанося изображение на длинные ленты. Каждый сюжет состоял из нескольких сотен картинок.

День бабушек и дедушек в России.

Праздник, посвященный старшему поколению, отмечают во многих странах мира, но четкой привязки к определенной дате нет.

В России с 2009 года День бабушек и дедушек празднуют 28 октября. Выбранный в нашей стране день связан со славянским праздником Осенние Деды, который был посвящен чествованию предков и праздновался в конце октября.

Два года назад (2020) состоялся последний в России регуляр­ный пассажирский рейс авиалайнера Ту‑154.

Работы по проектированию самолёта начались в ОКБ А.Н. Туполева в 1963 году. Руководил разработкой Андрей Туполев, главные конструкторы — Дмитрий Марков, Сергей Егер, Александр Шенгардт, Андрей Гришин.

Серийное производство лайнера началось в 1970 году на Куйбышевском авиационном заводе № 18 (ныне «Авиакор»).

Ту-154 — самый массовый советский реактивный авиалайнер. Всего было построено 930 самолетов такого типа. До конца 2000-х годов он оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности.

28 октября 2020 года Ту-154 авиакомпании «Алроса» (единственный из оставшихся в российской гражданской авиации) перевез 140 человек из г. Мирно­го (Якутия) в Новосибирск.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Восточно-Карпатская стратегическая насту­пательная операция.

В ходе операции, которая началась 8 сентября 1944 года, войска 1‑го и 4‑го Украинских фронтов во взаимодействии с 1‑м Чехословацким армейским корпусом освободили западные области Украины и часть Восточной Словакии. Советским войскам удалось захватить важный стратегический рубеж — Восточные Карпаты.

За доблесть и мужество около 60 соединений и частей были удостоены почётных наименований Карпатских, Ужгородских, Мукачевских, 60 — награждены орденами. 30 воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

184 года назад (1838) в Петербурге торжественно открыты Московские триумфальные ворота.

Они были установлены на пересечении Московского шоссе и Лиговского канала в память о победах русских войск в войнах с Персией и Турцией 1826-1829 годах и подавления польского восстания в 1830-1831 годах. Проект этого крупнейшего на тот момент сборного сооружения из чугуна был разработан архитектором Василием Стасовым.

Размеры ворот огромны: их ширина — 36,27 метров, высота - 23,74 метра; высота колонн - 15 метров, диаметр - более 2 метров, общий вес двенадцати колонн - 450 тонн. Текст надписи на воротах Николай I написал сам: «Победоносным Российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах».

В 1936 году в связи с реконструкцией Московского проспекта ворота были демонтированы. В годы Великой Отечественной войны их чугунные детали использовались для строительства противотанковых сооружений на подступах к городу.

В 1956 году Ленгорисполком принял решение восстановить Московские ворота. Проект по восстановлению памятника был разработан в Ленпроекте. В 1961 году Московские ворота были восстановлены на прежнем месте.

136 лет назад (1886) состоялось торжественное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

Скульптура была подарком Франции США к Всемирной выставке 1876 года и 100-летию американской независимости. Её создал скульптор Фредерик Бартольди, а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель.

Летом 1885 года скульптура была привезена из Франции на пароходе «Изери». Статуя транспортировалась в разобранном виде. Она была разделена на 350 частей и упакована в 214 ящиков.

Скульптуру собрали и установили на острове Свободы примерно в трех километрах от южной оконечности Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка. В правой руке Статуя Свободы держит факел, а в левой — подобие книги (таблички), надпись на которой гласит: «JULY IV MDCCLXXVI» («4 июля 1776») — дата подписания Декларации Независимости США. Одна нога статуи опирается на разбитые оковы. Семь зубцов в ее короне символизируют семь морей или семь континентов. Высота скульптуры — 93 метра.

28 октября 1886 года состоялось торжественное открытие памятника, на котором выступил президент США Гровер Кливленд.

В 1984 году Статуя Свободы была внесена в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО.