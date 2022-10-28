. Дерипаска со словами «терять уже давно нечего» предложил снизить курс рубля

Вадим Карасев

Дерипаска предупредил о невозможности роста экономики при крепком рубле и высокой ставке

Текущий кризис в российской экономике невозможно преодолеть без снижения ключевой ставки хотя бы до пяти процентов и резкого ослабления национальной валюты. Об этом в своем Telegram-канале заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

Он предложил «набраться смелости» и принять нужные решения, пока ситуация не дошла до серьезных проблем с занятостью и доходами населения, что, по мнению миллиардера, неизбежно. «Терять, в принципе, нам уже давно нечего», — подчеркнул он.

По его словам, предприниматели и население не будут брать кабально дорогие кредиты для развития бизнеса, иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран на таких условиях привлечь тоже невозможно. Дерипаска уверен, что запредельно крепкий курс рубля делает неконкурентоспособным любое производство, даже сельхозпродукции.

На этом фоне, подчеркнул предприниматель, все идеи с госинвестициями по импортозамещению, созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки пойдут прахом. «Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом», — констатировал Дерипаска.

Сообщение опубликовано непосредственно перед заседанием совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Большинство экспертов сходятся на том, что регулятор, как и предупреждал по итогам прошлого заседания, остановит смягчение денежно-кредитной политики и сохранит ставку на уровне 7,5 процента из-за возросших проинфляционных рисков.

Дерипаска последовательно критикует руководство ЦБ за слишком высокую ставку, предупреждая, что экономического роста в таких условиях не дождаться. В свою очередь в регуляторе указывают, что при низкой ставке серьезно ускорится инфляция, что негативно скажется на развитии.