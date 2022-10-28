. Дочка Любови Успенской захотела себе огромную грудь

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна хочет иметь большой бюст и ради этого готова на пластику. Артистка бросила все силы на продвижение своей наследницы Татьяны Плаксиной. Еще не так давно звездная мать жестко конфликтовала с дочерью, но сейчас она готова на всё ради её светлого будущего. Источник рассказал, что королева шансона собрала большую команду продюсеров, которые будут заниматься карьерой Татьяны. Эксперты шоу «Хватит слухов» на ТВЦ утверждают, что Успенская легко расстается с деньгами, когда речь заходит об оплате счетов дочери. Певица уверена, что её наследница очень талантлива, поэтому не жалеет средств на зарплату продюсеров, обещающих сделать из неё новую звезду.Перед тем, как оказаться в лучах славы Плаксина намерена кое-что изменить в своей внешности. Она призналась недавно, что хочет увеличить свой бюст. Хирург должен подойти к решению этой задачи с умом, ведь дочь Успенской не хочет получить «безразмерные буфера». «Хочу троечку нормальную», — говорит Татьяна о желаемом размере груди «ЭГ». Оплачивать «пластику» будет Успенская, ведь у её дочери в данный момент нет своего стабильного дохода. Кстати, в прошлом певица уже оплатила серию хирургических вмешательств по восстановлению лица наследницы. Речь идет о последствиях тяжелой травмы, полученной во время аварии в Коста-Рике.