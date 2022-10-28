. Догазификация как механизм по сути своей бессрочна
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Догазификация как механизм по сути своей бессрочна

Догазификация как механизм по сути своей бессрочна
Глава Единого оператора газификации — о способах социальной поддержки граждан, лучших региональных практиках и динамике подключений

— В регионах России продолжается догазификация — бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. О ходе выполнения программы и мерах поддержки граждан при газификации домов в интервью «Парламентской газете» рассказал генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов.

— Сергей Вадимович, расскажите, как проходит догазификация, какие есть результаты?

— К настоящему времени с жителями заключено около 640 тысяч договоров на бесплатное подведение сетевого газа к границам домовладений. Больше половины их них уже исполнены Единым оператором газификации и региональными операторами газификации (РОГ). При этом в зоне ответственности ЕОГ — а это, напомню, 72 субъекта РФ и федеральная территория «Сириус» — темпы работ постоянно растут. Например, в сентябре исполнили до границ земельных участков заявителей 51,4 тысячи договоров.

— Региональные операторы справляются с этой работой?

— Да, справляются. Всего по стране 13 таких операторов, например, «Мосгаз» в Москве, «Мособлгаз» в Московской области, «ПетербургГаз» в Санкт-Петербурге, «Калининградгазификация» в Калининграде, «Сахатранснефтегаз» в Якутии, «ГАЗЭКС» в Свердловской области, и другие. ЕОГ все поступающие от РОГ заявки на финансирование согласовывает в течение трех дней при условии их корректного оформления и, соответственно, предоставляет необходимые средства. Вновь хочу подчеркнуть, что программа догазификации обеспечена финансированием в полном объеме! В этой части никаких препятствий нет.

— Программа стартовала в апреле прошлого года, и иногда встречались жалобы на то, что у людей не принимают заявки на догазификацию…

— Действительно, у нас есть определенный процент отклоненных заявок. Основная причина — заявители предоставляют не весь пакет документов, в частности, не прикладывают свидетельства о собственности на дом и участок. Вторая причина во многом связана с первой — несоответствие дома критериям догазификации. Для участия в программе и дом, и участок должны находиться во владении заявителя на законном основании! Поэтому требуются подтверждающие документы. Среди других критериев — газифицированный населенный пункт, а сам газ должен использоваться для личных, а не коммерческих нужд.

Кстати, в вопросе оформления гражданами необходимых документов значительную поддержку оказали власти на местах, проработав механизмы ускоренной регистрации участков и домов, что в конечном счете позволило вывести их из условной «серой» зоны. Сходная ситуация и с домами блокированной застройки — их владельцы также могут принять участие в догазификации. Теперь данные систематизированы, детально прописан статус таких объектов.

Наконец, третья причина — заявки по тем или иным причинам отзывают сами граждане. Каждое поступившее обращение мы внимательно анализируем, работаем с ним в индивидуальном порядке, доводим до человека всю необходимую информацию и отвечаем на вопросы.

— Насколько велика доля не исполненных в срок договоров?

— Минимальна — порядка 1%, при этом формируется она преимущественно четырьмя регионами из тех, в которых проходит догазификация. И главам региональных штабов по газификации, и ГРО на местах это известно, коллеги знают о сложностях и решают их в оперативном порядке. Работа по снижению количества просроченных договоров — особый фокус внимания ЕОГ.

— За счет чего можно наверстать это незначительное, но все же отставание?

— Один из вариантов — перегруппировка и усиление ресурсов в тех регионах, где это необходимо. Сейчас более 25 тысяч сотрудников Группы «Газпром межрегионгаз» задействованы в реализации мероприятий по догазификации. Дополнительно в строительных работах занято свыше 11,7 тысячи человек, включая специалистов подрядных организаций. Только за август — сентябрь 2022 года мы увеличили количество работников на 1,5 тысячи человек, привлекли еще 100 подрядных организаций — до 530. Количество техники выросло на 700 с лишним единиц, причем многое мы приобретаем в собственность, потому что понимаем, что нам как минимум до 2030 года на ней работать в таких темпах!

Программа догазификации полностью обеспечена материально-техническими и кадровыми ресурсами.

— Вы уже упомянули о том, что некоторые заявители, которые могут принять участие в догазификации, аннулируют свои заявки. А если они передумают?

— Я не открою вам секрет, если скажу, что догазификация как механизм подключения домовладений к газоснабжению в уже газифицированных населенных пунктах бессрочна.

Если дом отвечает критериям догазификации, подать заявку можно и позже, и повторно, но мы рекомендуем не тянуть: сетевой газ — это экономичное, экологичное и эффективное топливо, за счет которого можно значительно улучшить качество жизни и существенно сэкономить средства.

Более того, уже сейчас при строительстве распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в населенных пунктах создается техническая возможность подключения для тех домов, владельцы которых либо пока еще не подали заявки, либо не заключили договор. Поэтому как только они примут решение, газ у них появится согласно условиям договора в положенные сроки.

— Можно ли как-то стимулировать людей активнее заключать договоры и подавать заявки?

— Мы проанализировали причины отзыва заявок и пришли к выводу, что многих из тех, кто готов принять участие в программе, отпугивают цены на прокладку сетей внутри участка, покупку и монтаж газового оборудования. Ведь в рамках догазификации труба бесплатно подводится только до границ участка, а дальше — зона ответственности заявителя. Именно поэтому мы активно инициировали обсуждение лучших практик таких регионов, как Ленинградская или Сахалинская области, Владимирская область, Пермский край и Карелия. И вот в большинстве регионов сейчас уже есть меры поддержки граждан при газификации дома: единоразовые выплаты льготным категориям граждан на покупку плиты, котла, счетчика и другие.

Могу отметить серьезную динамику за август — октябрь: положительный опыт по субсидиям стали перенимать Ивановская, Ульяновская области, Ставрополье, Карачаево-Черкесская Республика, Калужская, Вологодская, Свердловская и Челябинская области… Везде, где мне удалось побывать этим летом и осенью, мы обязательно обсуждали с правительством регионов возможности использовать механизм, по которому газ за счет региональных субсидий подводится сразу не только до забора, но и до фасада дома на участке заявителя.

Совместная работа с руководством субъектов РФ по новым инициативам, связанным с мерами региональной поддержки, а также с расширением категорий граждан, которые могут ими воспользоваться, ведется в постоянном режиме.

— Существует ли единый инструмент поддержки граждан при газификации, который можно транслировать на всю страну?

— Сформированы ли уже параметры такого кредита — диапазон процентной ставки, срок кредитования, максимальная сумма?

— Есть несколько вариантов, но базовая идея состоит в том, что люди будут брать кредит на газификацию участка и технику в дом по льготной ставке. Повторюсь, все детали сейчас прорабатываются в Правительстве РФ.

— На какой эффект вы рассчитываете в случае запуска «газовой ипотеки»?

— Мы полагаем, что «газовая ипотека» в перспективе позволит увеличить количество потребителей сетевого газа. Похожий опыт уже применяется во многих отраслях экономики — от тяжелой промышленности до сельского хозяйства, когда предприятия в рамках различных госпрограмм получают средства от банков на самых выгодных условиях. Аналогичный подход применяется и с автокредитами для граждан по госпрограммам, курируемым Минпромторгом. Дополнительный положительный эффект от них — поддержка отечественных производителей оборудования. Считаем, что эти уже опробованные практики можно транслировать и на догазификацию. Она бессрочная, будет продолжаться дальше, и такой финансовый инструмент может быть очень интересен будущим абонентам.

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По материалам: pnp.ru

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