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Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка

Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморкаВрач Мясников посоветовал использовать сосудосуживающие капли не больше 3-5 дней

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников и отоларинголог Борис Старосветский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали распространенную ошибку, которую совершают люди при лечении насморка. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам докторов, популярной ошибкой при насморке является длительное использование сосудосуживающих капель. Как отметил Старосветский, злоупотребление этим средством лечения приведет к медикаментозному риниту — хроническому насморку, который можно устранить только новой дозой сосудосуживающих препаратов.

Его коллега Мясников, в свою очередь, рассказал, что эта группа лекарств может приводить и к проблемам с сердцем, в частности, к нарушениям ритма этого органа. Кардиолог посоветовал тем, у кого насморк, использовать сосудосуживающие капли не больше трех-пяти дней.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» перечислил лекарства, которые провоцируют сахарный диабет. К таким препаратам специалист отнес стероидные гормоны, мочегонные препараты и статины.

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По материалам: lenta.ru

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