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Дома части россиян обязуют оборудовать датчиками дыма

Дома части россиян обязуют оборудовать датчиками дымаМногодетных россиян обязуют оборудовать дома противопожарными датчиками

Часть россиян обязуют оборудовать дома автономными датчиками дыма. В эту категорию войдут многодетные семьи, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации и семьи с социальным опасным положением. Соответствующее постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели», — сказано в постановлении.

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее в МЧС предложили разместить датчики дыма во всех жилых домах с любым количеством этажей. В ведомстве утверждают, что число спасенных жизней возрастет, если применение таких приборов станет массовым. Сейчас установка дымовых извещателей обязательна только в новостройках — такое правило для строящегося жилья действует с марта 2021 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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