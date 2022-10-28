. Екатерина Андреева страдает манией, уверен модный критик
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Екатерина Андреева страдает манией, уверен модный критик

Екатерина Андреева страдает манией, уверен модный критик
Александр Васильев рассказал о модных предпочтениях ведущей Екатерины Андреевой. Моложавость Екатерины Андреевой отмечают многие. А модный критик Александр Васильев добавил, что позавидовать можно и гардеробу телезвезды, объяснив, почему. Васильев не устает нахваливать 56-летнюю ведущую за внимательное отношение к стилю. По словам критика, Андреева не боится бросить себе вызов. «Я хочу похвалить Андрееву, сказать ей «браво» за состояние лица, кожи, а также за ее смелость. На экране ее наряды строгие, сдержанные, а на самом деле она более раскрепощенная — у нее молодежный, я бы даже сказал, бунтарский, хулиганистый гардероб в жизни. В нем есть спортивные элементы, много джинсовых вещей. И это все плюс. Может быть, она устала от чопорной элегантности», — отмечает он.
У нее есть и страсть к фирменным и редким вещам, что порадовало эксперта. «Скажу вам по секрету, Катя — брендоманка. Я знаком с ее личным стилистом, и он это подтверждает. Более того, Андреева передала в мою коллекцию немало обуви от Chanel и других марок. Все вещи действительно дорогостоящие, и я ценю ее дар», сказал Александр Васильев «7Days.ru».   Александр рассекретил, как звезде удается выглядеть значительно моложе своих лет. «Екатерина Андреева — женщина популярная и харизматичная, она сумела сохранить красоту и выглядит много-много моложе своего возраста, это очевидно. У нее очень моложавое лицо, она тщательно следит за ним, регулярно посещает институт красоты в Женеве», — заключил Васильев.
# Шоу-бизнес Андреева Екатерина
По материалам: z-aya

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