Если «посадили» пятно: как эффективно отстирать трудновыводимые загрязнения
Все мы периодически ставим пятна на любимые вещи, и бывает до слез обидно, что их после этого приходится утилизировать. Некоторые пятна считаются трудновыводимыми или вовсе такими, с которыми бороться бесполезно. Но сегодня мы развеем это убеждение: почти любое пятно можно убрать, если вовремя и грамотно воздействовать на загрязнение. Так как же эффективно отстирать самые трудновыводимые пятна?
Если посадили пятно: общие принципы действий
- Не теряйте времени. Как только заметили пятно, отправьте вещь в стирку.
- Если находитесь не дома, то не пытайтесь затереть его подручными средствами.
- Промокните загрязнение салфеткой или же насыпьте сверху соль, чтобы впитать лишнюю жидкость из волокон.
- По возможности не допускайте высыхания пятна, особенно под прямыми солнечными лучами.
- Внимательно читайте инструкцию. Некоторые ткани нельзя стирать при высоких температурах, таким способом пытаясь избавиться от пятна.
- Пока не убедились, что первая стирка помогла справиться с проблемой, не сушите вещь в сушильной машине.
- Для белых хлопковых вещей подойдет отбеливатель с хлором, для остальных можно использовать кислородный пятновыводитель. Однако сначала попробуйте в незаметном месте, как он будет воздействовать на ткань.
Как эффективно отстирать самые трудновыводимые пятна
Кровь
Главное, не сделать критическую ошибку и не поместить ткань, испачканную кровью, в теплую воду. Для начала ополосните вещь холодной или прохладной водой и намыльте ее. Второй этап борьбы с пятном — замачивание в теплой воде с порошком. Очень хорошо помогает мыло под названием «Антипятин». Натрите им проблемный участок и оставьте на пару часов.
Трава
Испачканную вещь натрите мылом или полейте жидким моющим средством. Пятно нужно потереть мягкой губкой, а после замочить в теплой воде.
Пятна от одуванчиков
Так приятно сидеть летом в траве, но есть риск испачкать вещи соком одуванчика. Они очень коварны и проявляются зачастую только после того, как вещь постирали в горячей воде. Если вы все же заметили загрязнение, то поспешите нанести пятновыводитель. Избавиться от сока одуванчика в волокнах поможет и желчное мыло.
Кофе
Пятна от кофе можно вывести и обычным порошком, но может понадобиться не одна стирка. Для светлых вещей выбирайте порошок, на котором написано «для белого» — он более агрессивен, а значит, эффективен. А вот в случает с темными вещами все же придется использовать «color».
Жир
Впитать жир отлично может посыпанная на вещь соль. Затем можно положить ткань лицевой стороной на салфетку, чтобы остатки жира стекли, а изнанку обработать бесцветным средством для мытья посуды. После этих манипуляций стирайте вещь как обычно.
Вино
Если на одежду пролилось красное вино, сначала нужно промокнуть пятно бумажной салфеткой. Поместите вещь в таз с прохладной водой на полчаса, после чего потрите средством для мытья посуды. Стирайте в машинке как обычно.
Ягода
Скорая помощь в этом случае — замачивание в очень холодной воде без порошка на длительное время. Но можно воздействовать и кипятком, пропуская его тонкой струйкой на загрязненную ткань. Однако следует внимательно читать этикетку: деликатные материалы могут пострадать от высоких температур.
Чернозем
Как только земля подсохнет, соскоблите ее и замочите одежду в холодной воде. Затем стирайте с порошком, но только в теплой, а не в горячей воде. Высокие температуры помогут земле въесться в ткань.
Желтые пятна от пота
Они появляются тогда, когда пот вступает в реакцию с компонентами антиперспиранта, в частности с соединениями алюминия. Обработайте желтые места раствором воды и уксуса в равных пропорциях, после чего постирайте вещь обычным способом.
Солнцезащитный крем
Пятна от него появляются тогда, когда вы надеваете вещь, если средство еще не полностью впиталось в кожу. Вывести пятно можно все тем же средством для мытья посуды с водой. После этого прополощите одежду в холодной воде и стирайте в машинке. Если остатки крема все же въелись, можно применить кислородный отбеливатель.