. Если «посадили» пятно: как эффективно отстирать трудновыводимые загрязнения

Все мы периодически ставим пятна на любимые вещи, и бывает до слез обидно, что их после этого приходится утилизировать. Некоторые пятна считаются трудновыводимыми или вовсе такими, с которыми бороться бесполезно. Но сегодня мы развеем это убеждение: почти любое пятно можно убрать, если вовремя и грамотно воздействовать на загрязнение. Так как же эффективно отстирать самые трудновыводимые пятна?

Если посадили пятно: общие принципы действий

Не теряйте времени. Как только заметили пятно, отправьте вещь в стирку.

Если находитесь не дома, то не пытайтесь затереть его подручными средствами.

Промокните загрязнение салфеткой или же насыпьте сверху соль, чтобы впитать лишнюю жидкость из волокон.

По возможности не допускайте высыхания пятна, особенно под прямыми солнечными лучами.

Внимательно читайте инструкцию. Некоторые ткани нельзя стирать при высоких температурах, таким способом пытаясь избавиться от пятна.

Пока не убедились, что первая стирка помогла справиться с проблемой, не сушите вещь в сушильной машине.

Для белых хлопковых вещей подойдет отбеливатель с хлором, для остальных можно использовать кислородный пятновыводитель. Однако сначала попробуйте в незаметном месте, как он будет воздействовать на ткань.

Как эффективно отстирать самые трудновыводимые пятна

Кровь





Главное, не сделать критическую ошибку и не поместить ткань, испачканную кровью, в теплую воду. Для начала ополосните вещь холодной или прохладной водой и намыльте ее. Второй этап борьбы с пятном — замачивание в теплой воде с порошком. Очень хорошо помогает мыло под названием «Антипятин». Натрите им проблемный участок и оставьте на пару часов.

Трава

Испачканную вещь натрите мылом или полейте жидким моющим средством. Пятно нужно потереть мягкой губкой, а после замочить в теплой воде.

Пятна от одуванчиков

Так приятно сидеть летом в траве, но есть риск испачкать вещи соком одуванчика. Они очень коварны и проявляются зачастую только после того, как вещь постирали в горячей воде. Если вы все же заметили загрязнение, то поспешите нанести пятновыводитель. Избавиться от сока одуванчика в волокнах поможет и желчное мыло.

Кофе

Пятна от кофе можно вывести и обычным порошком, но может понадобиться не одна стирка. Для светлых вещей выбирайте порошок, на котором написано «для белого» — он более агрессивен, а значит, эффективен. А вот в случает с темными вещами все же придется использовать «color».

Жир

Впитать жир отлично может посыпанная на вещь соль. Затем можно положить ткань лицевой стороной на салфетку, чтобы остатки жира стекли, а изнанку обработать бесцветным средством для мытья посуды. После этих манипуляций стирайте вещь как обычно.





Вино

Если на одежду пролилось красное вино, сначала нужно промокнуть пятно бумажной салфеткой. Поместите вещь в таз с прохладной водой на полчаса, после чего потрите средством для мытья посуды. Стирайте в машинке как обычно.

Ягода

Скорая помощь в этом случае — замачивание в очень холодной воде без порошка на длительное время. Но можно воздействовать и кипятком, пропуская его тонкой струйкой на загрязненную ткань. Однако следует внимательно читать этикетку: деликатные материалы могут пострадать от высоких температур.

Чернозем

Как только земля подсохнет, соскоблите ее и замочите одежду в холодной воде. Затем стирайте с порошком, но только в теплой, а не в горячей воде. Высокие температуры помогут земле въесться в ткань.

Желтые пятна от пота

Они появляются тогда, когда пот вступает в реакцию с компонентами антиперспиранта, в частности с соединениями алюминия. Обработайте желтые места раствором воды и уксуса в равных пропорциях, после чего постирайте вещь обычным способом.





Солнцезащитный крем

Пятна от него появляются тогда, когда вы надеваете вещь, если средство еще не полностью впиталось в кожу. Вывести пятно можно все тем же средством для мытья посуды с водой. После этого прополощите одежду в холодной воде и стирайте в машинке. Если остатки крема все же въелись, можно применить кислородный отбеливатель.