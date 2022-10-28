. Евгения Медведева рассказал о своей личной жизни

Мама фигуристки Евгении Медведевой ждет от нее внуков. Фигуристке приписывали роман и с Даней Милохиным, и с певцом Кристианом Костовым, однако Женя уверяет, что ее сердце свободно. Если сама спортсменка не торопится вступать в отношения, то мама звезды по этому поводу переживает. Родительница Жени Медведевой уже мечтает о внуках, но сама фигуристка сосредоточена на тренировках и участии в ледовом шоу. По словам звезды спорта, у нее нет времени на личную жизнь, и ее это совсем не тревожит. «А мама переживает, что у меня никого нет, — заявила 22-летняя Медведева в YouTube-шоу «Женский форум». — Она постоянно: «Женя, а с кем ты сегодня гулять ходила?» Переживает, но мне нормально».Долгое время публика была уверена, что Женя встречается с Даней Милохиным — пара даже публично целовалась в «Ледниковым периоде». И спортсменка, и блогер долго увиливали от пикантных вопросов, но потом все же признались, что их связывает исключительно дружба. «Мы за три месяца через многое прошли, ничего плохого не делали, — говорила полгода назад фигуристка про Даню. — Люди придумывали про нас многое. Почему мы должны блокировать друг друга? У нас все нормально, не переживайте. Отношения хорошие». Сейчас, кажется, Медведева и Милохин совсем перестали общаться — как заметили пользователи Сети, звезды отписались друг от друга.