. Game Pass растет в разы медленнее, чем прогнозировала Microsoft

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сейчас является одним из основных продуктов игрового направления Microsoft. Американская корпорация возлагает на нее большие надежды, но подписка растет далеко не с теми темпами, на которые рассчитывает Microsoft.

Компания Microsoft не сообщает точное количество подписчиков Game Pass, но известно, что оно превышает 25 миллионов человек. Как пишет портал Axios, Microsoft планировала рост Game Pass в финансовом году, который завершился 30 июня 2022 года, на 73%. В случае таких успехов Сатья Наделла и некоторые другие руководители Microsoft высшего звена получили бы премию. Однако, сервис добился роста только на 28%. Отмечается, что рост Game Pass — единственная цель, связанная с игровым направлением, которая могла привести к дополнительным вознаграждениям ключевых руководителей Microsoft.

Напомним, руководитель Xbox Фил Спенсер сообщил, что рост Game Pass был невероятным на PC, но на Xbox он замедлился. Глава игрового направления Microsoft объясняет это тем, что на консолях уже достигнут практически максимум подписчиков. Портал Axios предполагает, что снижение роста Game Pass напрямую связано с уменьшением количества крупных релизов в подписке.