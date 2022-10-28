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Генри Кавилл рассказал о зависимости

Генри Кавилл рассказал о зависимостиАктер Генри Кавилл рассказал, что каждый день тратит четыре часа на компьютерные игры

Британский актер Генри Кавилл рассказал о компьютерной зависимости в подкасте Happy Sad Confused.

По словам артиста, на видеоигры он тратит более четырех часов в день. «Достаточно много [трачу времени на компьютерные игры]. Когда я говорю "достаточно много", я имею в виду "много" для тех, кто не играет в игры», — высказался Кавилл.

При этом артист отметил Total War: Warhammer II — игру в жанре военной стратегии в реальном времени. Он также признался, что любит ее настольную версию и коллекционирует оттуда фигурки. «Большинство друзей и близких знают об этом [увлечении], и это не ввергает их в шок», — заявил звезда «Ведьмака».

Ранее Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда. Артист заявил, что почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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