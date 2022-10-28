. Художница превращает людей в живые картины (15 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Художница превращает людей в живые картины (15 фото)

Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людейХудожница Алекса Мид использует довольно нестандартную технику. Она пишет картины не на холсте или других привычных поверхностях, а на людях. Она буквально вписывает их в окружающую реальность или в специально созданные ею фоны. Таким образом, сразу не догадаешься, кто же перед нами: живой человек или же иллюстрация.

Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей


И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок

И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок
С монохромными работами ещё сложнее

С монохромными работами ещё сложнее
Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом

Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом
Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными

Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными
Сложно такую работу назвать боди-артом

Сложно такую работу назвать боди-артом
Когда смешались две реальности

Когда смешались две реальности
Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт

Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт
А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей

А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей
То ли девушка, а то ли виденье

То ли девушка, а то ли виденье
Ярко, красочно и очень необычно

Ярко, красочно и очень необычно
Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции

Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции
Неоновая магия

Неоновая магия
Живое граффити

Живое граффити
И вот процесс создания этой «картины»

И вот процесс создания этой «картины»
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
Художница превращает людей в живые картины (15 фото)
Художница превращает людей в живые картины (15 фото)
Дерипаска со словами «терять уже давно нечего» предложил снизить курс рубля
Дерипаска со словами «терять уже давно нечего» предложил снизить курс
Безверхова не может уйти с Дом-2 из-за мамы и сына
Безверхова не может уйти с Дом-2 из-за мамы и сына
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Путин заявил, что никто и никогда не будет диктовать России, какое общество строить
Путин заявил, что никто и никогда не будет диктовать России, какое
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое право на существование
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое

Топ на сегодня

Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Еще по теме

Художница так мастерски врисовывает людей в реальность, что и не отличишь, картинка это или живой человек
Художница превращает людей в живые картины (ФОТО)
Поклонники разглядели у незамужней Алексы беременность (ФОТО)
Искусство 21 века: художница создает шедевральные картины на необычных полотнах (ФОТО)