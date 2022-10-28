Художница превращает людей в живые картины (15 фото)
Сегодня, 11:30 Вадим Карасев
Художница Алекса Мид использует довольно нестандартную технику. Она пишет картины не на холсте или других привычных поверхностях, а на людях. Она буквально вписывает их в окружающую реальность или в специально созданные ею фоны. Таким образом, сразу не догадаешься, кто же перед нами: живой человек или же иллюстрация.
Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей
И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок
С монохромными работами ещё сложнее
Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом
Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными
Сложно такую работу назвать боди-артом
Когда смешались две реальности
Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт
А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей
То ли девушка, а то ли виденье
Ярко, красочно и очень необычно
Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции
Неоновая магия
Живое граффити
И вот процесс создания этой «картины»
Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей
И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок
С монохромными работами ещё сложнее
Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом
Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными
Сложно такую работу назвать боди-артом
Когда смешались две реальности
Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт
А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей
То ли девушка, а то ли виденье
Ярко, красочно и очень необычно
Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции
Неоновая магия
Живое граффити
И вот процесс создания этой «картины»
По материалам: триникси