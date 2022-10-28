. Художница превращает людей в живые картины (15 фото)

Вадим Карасев

Художница Алекса Мид использует довольно нестандартную технику. Она пишет картины не на холсте или других привычных поверхностях, а на людях. Она буквально вписывает их в окружающую реальность или в специально созданные ею фоны. Таким образом, сразу не догадаешься, кто же перед нами: живой человек или же иллюстрация.Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людейИ только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунокС монохромными работами ещё сложнееАлексу смело можно назвать художником-иллюзионистомБлагодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумернымиСложно такую работу назвать боди-артомКогда смешались две реальностиКаждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опытА вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницейТо ли девушка, а то ли виденьеЯрко, красочно и очень необычноКажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляцииНеоновая магияЖивое граффитиИ вот процесс создания этой «картины»