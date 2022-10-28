. Художница так мастерски врисовывает людей в реальность, что и не отличишь, картинка это или живой человек

Художницу Алексу Мид кто-то сверхъестественный явно поцеловал в темечко при рождении. Ну а как ещё объяснить её художественный талант и креативность? Девушка не просто красиво рисует, она в прямом смысле пишет картины на людях, врисовывая одних в окружающую реальность, а других в специально созданные ею фоны. И в том, и в другом случае очень сложно отличить живого человека от изображения. Разве что волосы, глаза и обувь могут выдать этих «хамелеонов».

Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей

И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок

Хотя эта милая малышка так хорошо спряталась, что даже волосы выглядят нарисованными. Настоящая Алиса из Зазеркалья!

С монохромными работами ещё сложнее!

Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом

Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными.

Граффити или красотка?

Сложно такую работу назвать боди-артом

Когда смешались две реальности

В мире искусства Алексу Мид считают бунтаркой. Один тот факт, что ради творчества она оставила карьеру в Администрации Президента США чего стоит. Поразительная, талантливая девушка!

Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт

А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей

То ли девушка, а то ли виденье

Интересно, но на создание своих работ художница не тратит слишком уж много времени, как это может показаться. И в этом заключается ещё одна изюминка мастерицы.

Ярко, красочно и очень необычно

Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции

Какая-то неоновая магия!

Ну согласитесь, сложно ведь определить, что это живой человек!

Однако, вот процесс создания этой «картины»

Некоторые люди сомневаются в подлинности работ и отсутствию фотошопа в работах Алексы Мид. Но стоит заглянуть на страничку художницы и посмотреть пару видео с её «живыми картинами», как все сомнения улетучиваются.