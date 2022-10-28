. Игроки в Call of Duty: Modern Warfare II на Playstation получили неожиданную эксклюзивную функцию

Вадим Карасев





Состоялся релиз Call of Duty: Modern Warfare II — игра вышла на всех актуальных платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Не обошелся релиз без скандала, который активно обсуждается в социальных сетях. Игроки на приставках Xbox жалуются, что не могут отключить внутри самой игры кроссплатформенный мультиплеер с PC.

Игра Call of Duty: Modern Warfare II предполагает поддержку общего мультиплеера между Xbox, Playstation и PC. На Xbox в настройках внутри самого шутера отключить кроссплатформу невозможно, такая же ситуация и на PC. Тогда как на Playstation игроки могут отключить в Call of Duty: Modern Warfare II кроссплатформенный мультиплеер. По какой причине данная опция стала эксклюзивной для игроков на Playstation 4 и Playstation 5 — неизвестно.

Стоит сказать, что игроки на приставках Xbox могут отключить кроссплатформенный мультиплеер на системном уровне в настройках самой консоли. Что касается игроков на PC, у них совсем нет варианта избавиться от общего мультиплеера с пользователями других платформ.