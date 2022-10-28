. Издательство Ubisoft отчиталось за прошедшее полугодие и рассказало об успехах своих игр
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Издательство Ubisoft отчиталось за прошедшее полугодие и рассказало об успехах своих игр

Издательство Ubisoft отчиталось за прошедшее полугодие и рассказало об успехах своих игр


Издательство Ubisoft опубликовало отчет за первое полугодие 2022-2023 финансового года. Выручка компании составила $699 млн, что на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Но куда интереснее в отчете Ubisoft информация об успехах их проектов. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege остается одной из главных игр Ubisoft прямо сейчас. Некоторые детали из отчета:



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege не только приносит отличную выручку, но и результаты продолжают расти. Объявлено, что год к году рост выручки составил 18%, а количество игроков в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege уже превысило 65 миллионов.



Assassin’s Creed Valhalla тоже показывает хорошие результаты, игра до сих пор уверенно продается. В ней количество игроков уже превысило 20 миллионов.



Ubisoft отмечает, что общее количество игроков и пользователей ее сервисов не изменилось.



Ubisoft планирует выпустить игры Assassin’s Creed Mirage и Avatar: Frontiers of Pandora до 31 марта 2024 года.



В 2023 году Ubisoft ожидает рост выручки на фоне релизов: Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Just Dance 2023, Skull & Bones и DLC для Far Cry 6.
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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