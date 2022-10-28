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Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи

Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещиКомик Качмазов признался, что его неприятно удивили шутки московских юмористов про матерей

Известный российский комик Чермен Качмазов, родившийся в Северной Осетии, признался, что после переезда в Москву его неприятно удивили грубые шутки местных юмористов о матерях. О вещи, которая стала неожиданностью для него в столице, он рассказал в шоу «Надкаст», обсуждая с коллегами тему принципиальности. Выпуск доступен на платформе The Hole.

Комик Игорь Джабраилов отметил, что в прошлом его возмущали неприличные шутки в интернете о чужих матерях. Качмазов, в свою очередь, заявил, что такой юмор ему тоже был неприятен. Особенно сильно подобный тип шуток начал раздражать комика, когда он переехал в Москву.

«Когда при мне в обиходе был вот этот прикол типа "Да я твою мать ***", "Да не, я твою мать ***", я такой: "Что? Да сейчас две смерти должно было случиться уже прямо здесь и сейчас"», — описал Качмазов свои впечатления от таких шуток.

Чермен Качмазов родился в селении Ногир в Северной Осетии. В 2017 году он стал участником юмористического проекта «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и попал в финал проекта. В 2020 году комик снова поучаствовал в «Открытом микрофоне» и дошел до полуфинала.

Ранее другой популярный юморист Роман Косицын назвал различие между зрителями в Москве и в других городах России. Он заявил, что столичная аудитория более требовательна.

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По материалам: lenta.ru

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