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Эксперт рассказал о важности создания комфортной регуляторной среды

Эксперт рассказал о важности создания комфортной регуляторной среды

Профессор кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА Алексей Ефремов рассказал РАПСИ о сложностях развития человеческого и технологического потенциала в связи с качеством регуляторной среды.

Ефремов рассказал об изменениях глобального инновационного индекса, в который входит оценка деятельности в области инноваций разных стран.


"Новый Индекс 2022 года показывает некоторое улучшение качества российской регуляторной политики за последние годы: оценка регуляторной среды выросла до 91 балла, качество регулирования – до 98, верховенство права – до 108, а в целом Россия занимает в нем 47-ое место", – отметил эксперт.

Однако, несмотря на такие показатели, Ефремов сообщил, что наблюдается немалый разрыв с данными "Человеческий капитал и исследования" и "Развитие ИКТ". Есть основания полагать, что "качество регуляторной среды и регулирования препятствует реализации и развитию достаточно мощного человеческого и технологического потенциала России". В связи с этим эксперт заявил, что необходимо создать комфортную регуляторную среду для обеспечения технологического суверенитета России.

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По материалам: uposters.ru

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