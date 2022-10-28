. Эксперт рассказал о важности создания комфортной регуляторной среды

Вадим Карасев

Профессор кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА Алексей Ефремов рассказал РАПСИ о сложностях развития человеческого и технологического потенциала в связи с качеством регуляторной среды.

Ефремов рассказал об изменениях глобального инновационного индекса, в который входит оценка деятельности в области инноваций разных стран.

"Новый Индекс 2022 года показывает некоторое улучшение качества российской регуляторной политики за последние годы: оценка регуляторной среды выросла до 91 балла, качество регулирования – до 98, верховенство права – до 108, а в целом Россия занимает в нем 47-ое место", – отметил эксперт.

Однако, несмотря на такие показатели, Ефремов сообщил, что наблюдается немалый разрыв с данными "Человеческий капитал и исследования" и "Развитие ИКТ". Есть основания полагать, что "качество регуляторной среды и регулирования препятствует реализации и развитию достаточно мощного человеческого и технологического потенциала России". В связи с этим эксперт заявил, что необходимо создать комфортную регуляторную среду для обеспечения технологического суверенитета России.