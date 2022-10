. Эти 40+ игр выйдут на Xbox в ноябре + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





Постепенно игровая индустрия переходит в один из наиболее «горячих» сезонов — приближаясь к новогодним праздникам. В октябре уже состоялось немало ожидаемых первоклассных релизов, не планирует отставать в этом плане и ноябрь 2022 года. Уже известно о 40+ играх, которые выйдут в ноябре на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, вот список этих проектов:

Game Pass

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — Galactic Edition (1 ноября)Lonesome Village (1 ноября)Missile Command: Recharged (1 ноября)The Legend Of Tianding (1 ноября)Hatup (2 ноября)OlliOlli World: Finding The Flowzone (2 ноября)Shatter Remastered Deluxe (2 ноября)Die By The Blade (3 ноября)Ghost Song (3 ноября)Sword And Fairy: Together Forever (3 ноября)The Chant (3 ноября)The Entropy Centre (3 ноября)Yuppie Psycho (3 ноября)WRC Generations (3 ноября)Bratz: Flaunt Your Fashion (4 ноября)CounterAttack (4 ноября)Silver Normir (4 ноября)Cobra Kai 2: Dojos Rising (8 ноября)Football Manager 2023 Console (8 ноября)Sonic Frontiers (8 ноября)Super Woden GP (9 ноября)Police Simulator: Patrol Officers: SUV Officer Edition (10 ноября)Atari 50: The Anniversary Celebration (11 ноября)Paper Flight — Speed Rush (11 ноября)Yum Yum Cookstar (11 ноября)Bravery And Greed (15 ноября)Farming Simulator 22 — Platinum Edition (15 ноября)Garfield Lasagna Party (15 ноября)Pentiment (15 ноября)Syberia: The World Before (15 ноября)Somerville (15 ноября)Call Of Duty Warzone 2.0 (16 ноября)Super Chicken Jumper (16 ноября)Goat Simulator 3 (17 ноября)My Fantastic Ranch (17 ноября)Starsand (17 ноября)The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me (18 ноября)Evil West (22 ноября)Gungrave G.O.R.E (22 ноября)Just Dance 2023 Edition (22 ноября)Ship Of Fools (22 ноября)Finding The Soul Orb (23 ноября)The Knight Witch (29 ноября)Gundam Evolution (30 ноября)Until The Last Plane (30 ноября)

Что касается подписки Game Pass, на данный момент известно о 5 играх, которые будут доступны в сервисе в ноябре сразу после релиза:

The Legend Of Tianding (1 ноября)Ghost Song (3 ноября)Football Manager 2023 (8 ноября)Pentiment (15 ноября)Somerville (15 ноября)Gungrave G.O.R.E (22 ноября)

Отдельно хочется напомнить, что 29 ноября подписчики Game Pass Ultimate и EA Play получат доступ к 10-часовой пробной версии новинки — Need for Speed Unbound.