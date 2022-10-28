. Юпитера в Рыбах с 28 октября по 19 декабря 2022 года: что нас ждет в этот период
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Юпитера в Рыбах с 28 октября по 19 декабря 2022 года: что нас ждет в этот период

Юпитера в Рыбах с 28 октября по 19 декабря 2022 года: что нас ждет в этот период

28 октября самая большая и тяжелая планета перейдет в Знак Рыб, где пробудет до 19 декабря включительно. Астрологи рассказали, чего можно ожидать от этой планеты в ближайшие несколько недель.


Энергетика Юпитера крайне сильна, но данная планета никогда не действует резко, бескомпромиссно и открыто. Это и есть главная проблема, ведь многие люди не понимают, что идет по неверному пути, но ровно до того момента, когда ситуация достигает точки невозврата.

Проблемы с творческой энергией

Юпитер — тяжелая планета, которая крайне отрицательно влияет в Знаке Рыб на нашу способность достигать состояния потока. Проблемы в работе и делах будут ждать не только представителей креативных процессий, но и всех в целом. Нестандартные пути решения проблем находить будет крайне непросто. Астрологи советуют не полагаться на нестандартный подход, поскольку так вы можете только навредить себе и своему рабочему процессу.

Многим захочется бросить начатое

Люди станут гораздо быстрее терять мотивацию, особенно если в каком-то деле их будет настигать разочарование или неудача. Старайтесь не принимать подобных решений. Если что-то не получается, просто отложите это на другой день, неделю. Если какая-то дверь не открывается, не нужно в нее биться. Лучше подождать и дать себе возможность вернуться к решению задачи со свежими мыслями и чистым сознанием.


Мы станем более ленивыми

Ни в коем случае не откладывайте важные дела на потом. Исключение, как уже было сказано выше, составляют лишь те случаи, когда не получается добиться нужного результата. Безответственность во время слабого Юпитера приводит к непоправимым последствиям, пусть и не самым очевидным.

Трудности во взаимопонимании

Юпитер в Рыбах сделает так, что нам с вами будет гораздо сложнее понимать друг друга. На этой почве могут начаться затяжные ссоры между самыми близкими людьми. Всем влюбленным необходимо проявлять больше сострадания и не пытаться отгораживаться от любимого человека, особенно если он говорит, что ему сейчас очень тяжело.

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По материалам: dailyhoro.ru

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