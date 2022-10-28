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Как получить второй налоговый вычет за покупку недвижимости

Как получить второй налоговый вычет за покупку недвижимости
Эксперт рассказал, как получить деньги от государства второй раз. Имущественный налоговый вычет — возвращение части уплаченных налогов или снижение налогооблагаемой базы. Кто строил дом или покупал жилье уже, наверняка, получали его от государства. Большинство граждан уверены, что подобное можно провернуть лишь единожды. Юрист Алексей Тарасов объяснил, почему это не так. По словам юриста, все, что связано с имущественным налоговым вычетом, регламентирует статья 220 Налогового кодекса России. Выплата или снижение налогооблагаемой базы полагается при строительстве либо приобретении дома, квартиры, комнаты, земельного участка. При покупке второй квартиры или дома налоговый вычет возможен, если первая приобреталась после 2014 года и стоила до 2 млн рублей. В этом случае, обзаведясь еще одной жилплощадью, можно заявить вычет не более чем с 500 000 рублей, исключая расходы на ипотеку. Чтобы получить законно причитающиеся деньги необходимо предоставить: договор купли-продажи, ипотечный договор, лист о регистрации прав, расписку или банковскую выписку. Цифровые копии документов следует сохранить в личном кабинете на сайте Налог.ру. Для этого следует выбрать раздел «Жизненная ситуация», а затем «Подача декларации 3 НДФЛ», пишет «Прайм». Ранее обсудили с юристами вопрос, как платить налог с продажи жилья. По словам экспертов, с начала 2022 года в законодательство были внесены изменения. Так, некоторые категории граждан при соблюдении ряда условий освобождены от налогов и могу не делиться с государством доходом после реализации квартиры или дома.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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